Allerta Meteo USA: la neve effetto lago dà il benvenuto alla primavera nel Nord-Est | VIDEO

Mentre oggi inizia ufficialmente la primavera nell’emisfero settentrionale, allerte meteo per condizioni invernali sono in vigore per parti di cinque stati nel Nord-Est degli USA poiché una serie di tempeste sono destinate a portare neve effetto lago nella regione dei Grandi Laghi. Anche il New England dovrebbe vedere condizioni invernali questa settimana. Il National Weather Service (NWS) ha emesso allerte per Alaska, Michigan, Montana, New York e Pennsylvania, avvertendo del pericolo di scarsa visibilità a causa di forti venti che solleveranno la neve. Allerte per tempeste invernali sono in vigore per Alaska, Montana e New York.

Diffuse nevicate per effetto lago stanno già interessando le zone interne degli stati di New York e Pennsylvania, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Neve effetto lago a Oswego, nello stato di New York

Cos’è il fenomeno della neve effetto lago

La neve effetto lago è un fenomeno in cui l’aria fredda assorbe umidità da corpi d’acqua relativamente caldi per produrre precipitazioni. Nella regione dei Grandi Laghi, viene solitamente prodotto da un sistema Clipper che sposta l’aria fredda dal Canada. La regione ha già visto diversi periodi di neve effetto lago durante l’inverno, con l’effetto meteorologico che ha portato fino a un metro di neve sui Grandi Laghi a gennaio.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

L’NWS ha affermato che un fronte di alta pressione che si estende dalle Plains settentrionali al Golfo del Messico faciliterà le nevicate nel Nord, che saranno ulteriormente rafforzate da un sistema di bassa pressione che scende dal Canada. Lo stesso sistema è stato responsabile di un’ondata di freddo nell’estremo Sud degli USA. L’agenzia meteorologica ha affermato che un sistema di bassa pressione in rapido sviluppo sul Maine rafforzerà i rovesci di neve effetto lago domani, giovedì 21 marzo. Produrrà anche periodi di neve nel Nord-Est e nel New England, con almeno 10cm che cadranno sul Maine.

“Si prevede che una tempesta invernale separata produrrà una fascia di neve tra le Plains settentrionali e i Grandi Laghi entro la fine della settimana, con la neve che inizierà oggi sulle High Plains settentrionali“, ha aggiunto l’NWS. Entro venerdì 22 marzo, la neve potrebbe raggiungere l’Upper Midwest e i Grandi Laghi, con “il potenziale fino a 25-30cm di neve”.

Nelle zone di New York sottovento al Lago Ontario, sono previsti fino a 15cm di neve fino a questa sera, insieme a raffiche di vento di oltre 70km/h. Nella contea di Oneida sono previsti 10cm di neve.

Nella contea di Erie, in Pennsylvania, sulle rive del Lago Erie, sono previsti fino a 13cm di neve con venti fino a 50km/h. I maggiori accumuli sono attesi sulle zone più elevate a sud della I-90 e ad est della I-79.

Nel Michigan settentrionale sono previsti fino a 13cm di neve e venti di oltre 60km/h fino alle prime ore di giovedì mattina. Si prevedono fino a 15 centimetri di neve nel Montana nordorientale.

Nel frattempo, nell’Alaska occidentale, è previsto un misto di precipitazioni invernali, con la caduta di fino a 15 centimetri di neve e la formazione di ghiaccio. Si prevede che i venti raggiungano i 90km/h, mentre la neve sollevata dal vento ridurrà la visibilità a 800 metri o meno in alcuni punti.

