USA, rete elettrica sull’orlo del collasso: “transizione fuori controllo, così rischiamo il blackout”

E’ allarme per la tenuta della rete elettrica americana: sarebbe addirittura sull’orlo del collasso a causa della transizione verde che nel 2023 ha spostato molti consumi sull’elettrico per acqua calda e automobili, contestualmente al boom di consumi per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, del cloud e del mercato delle criptovalute. L’allarme è lanciato dal Washington Post in un articolo molto lungo e approfondito che ha destato grande scalpore in America. “L’intelligenza artificiale e il boom della produzione a tecnologia pulita stanno spingendo la rete elettrica americana sull’orlo del baratro. Le utility non riescono a tenere il passo“, si legge nell’apertura dell’articolo che inizia così: “Vaste aree degli Stati Uniti rischiano di rimanere a corto di energia mentre i data center affamati di elettricità e le fabbriche di tecnologia pulita proliferano in tutto il paese, lasciando i servizi pubblici e i regolatori alla ricerca di piani credibili per espandere la scricchiolante rete elettrica della nazione“.

L’articolo è scritto da Evan Halper, importante giornalista economico esperto di transizione energetica. Il giornalista ha spiegato come “In Georgia, la domanda di energia industriale sta raggiungendo livelli record, con la proiezione di un nuovo utilizzo di elettricità per il prossimo decennio ormai 17 volte superiore a quello registrato solo di recente. Anche l’Arizona Public Service, la più grande società di servizi pubblici di quello Stato, sta lottando per tenere il passo, prevedendo che sarà esaurita la capacità di trasmissione prima della fine del decennio in assenza di importanti aggiornamenti. La Virginia del Nord ha bisogno dell’equivalente di diverse grandi centrali nucleari per servire tutti i nuovi data center pianificati e in costruzione. Il Texas, dove la carenza di elettricità è già una routine nelle calde giornate estive, si trova ad affrontare lo stesso dilemma“.

L’articolo prosegue spiegando che “L’ impennata della domanda sta innescando una corsa per cercare di spremere più energia da una rete elettrica che invecchia, spingendo al contempo i clienti commerciali a fare di tutto per bloccare le fonti energetiche, come costruire le proprie centrali elettriche“.

Il giornalista, poi, riporta alcune dichiarazioni autorevoli: “Quando si guardano i numeri, è sconcertante”, ha detto Jason Shaw, presidente della Georgia Public Service Commission , che regola l’elettricità. “Ti fa grattare la testa e chiederti come siamo finiti in questa situazione. Come mai le proiezioni erano così lontane? Ciò ha creato una sfida mai vista prima”.

“Uno dei fattori principali alla base della domanda alle stelle – spiega l’articolo – è la rapida innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale, che sta guidando la costruzione di grandi magazzini di infrastrutture informatiche che richiedono una potenza esponenzialmente maggiore rispetto ai data center tradizionali. Anche l’intelligenza artificiale fa parte di un’enorme espansione del cloud computing. Aziende tecnologiche come Amazon, Apple, Google, Meta e Microsoft stanno setacciando la nazione alla ricerca di siti per nuovi data center, e anche molte aziende meno conosciute sono a caccia. Anche la proliferazione del crypto-mining, in cui valute come bitcoin vengono scambiate e coniate, sta guidando la crescita dei data center. Tutto ciò sta esercitando nuove pressioni su una rete sovraccarica – la rete di linee di trasmissione e centrali elettriche che muovono l’elettricità in tutto il paese. I colli di bottiglia stanno aumentando, lasciando sia i nuovi generatori di energia, in particolare l’energia pulita, sia i grandi consumatori ad affrontare tempi di attesa crescenti per i collegamenti“.

“La situazione – scrive ancora Halper – sta scatenando battaglie in tutta la nazione su chi pagherà per i nuovi alimentatori, con i regolatori che temono che i contribuenti residenziali potrebbero essere costretti a pagare il conto per costosi aggiornamenti. Minaccia anche di soffocare la transizione verso un’energia più pulita, poiché i dirigenti dei servizi pubblici esercitano pressioni per ritardare il ritiro degli impianti a combustibili fossili e portarne di più online. La crisi energetica mette a repentaglio la loro capacità di fornire l’energia necessaria per ricaricare milioni di auto elettriche ed elettrodomestici necessari per raggiungere gli obiettivi climatici statali e federali. Gli operatori dei data center chiedono a gran voce di collegarsi alle reti elettriche regionali nello stesso momento in cui la politica industriale dell’amministrazione Biden sta spingendo le aziende a costruire fabbriche negli Stati Uniti a un ritmo che non si vedeva da decenni. Ciò include i produttori di “tecnologia pulita”, come i pannelli solari e le batterie per auto elettriche, che vengono attratti da lucrosi incentivi federali. Secondo l’Electric Power Research Institute, un’organizzazione di ricerca e sviluppo, le aziende hanno annunciato piani per costruire o espandere più di 155 fabbriche in questo paese durante la prima metà dell’amministrazione Biden. Secondo il gruppo, era dai primi anni ’90 che la costruzione di fabbriche rappresentava una quota così ampia della spesa edilizia statunitense“.

“Le proiezioni dei servizi pubblici per la quantità di energia di cui avranno bisogno nei prossimi cinque anni sono quasi raddoppiate e si prevede che cresceranno, secondo un’analisi dei documenti normativi della società di ricerca Grid Strategies. In passato, le aziende cercavano di localizzare i propri data center in aree dotate di importanti infrastrutture Internet, di un ampio bacino di talenti tecnologici e di interessanti incentivi governativi. Ma queste posizioni vengono sfruttate“.

“Le comunità che avevano pochi legami con l’industria informatica ora si trovano nel mezzo di una corsa al territorio, con gli sviluppatori di data center che inondano i loro mercati con richieste di collegamenti alla rete. Funzionari a Columbus, Ohio; Altoona, Iowa; e Fort Wayne, Indiana, vengono corteggiati in modo aggressivo dagli sviluppatori di data center. Ma l’energia elettrica in alcuni di questi mercati di seconda scelta si sta già esaurendo, spingendo gli sviluppatori sempre più lontano, in alcuni casi nei campi di grano, secondo JLL, una società immobiliare commerciale che serve l’industria tecnologica. Grid Strategies avverte nel suo rapporto che “ci sono rischi reali che alcune regioni potrebbero perdere opportunità di sviluppo economico perché la rete non riesce a tenere il passo”.“In generale, vediamo le aziende elettriche dire: ‘Non sappiamo se saremo in grado di gestire questa situazione; dobbiamo verificare il nostro sistema; non abbiamo mai avuto a che fare con questo tipo di afflusso prima d’ora”, ha affermato Andy Cvengros, amministratore delegato dei mercati dei data center presso JLL. “Ora tutti inseguono il potere. Sono disposti a cercarlo ovunque”. “Abbiamo visto quadruplicare il valore dei terreni in alcune parti di Columbus e triplicarlo nelle aree di Chicago”, ha affermato. “Non è questione della terra. Si tratta di accesso al potere”. Alcuni sviluppatori, ha detto, hanno dovuto vendere in perdita le proprietà che avevano acquistato a prezzi gonfiati, dopo che i servizi pubblici sono stati sopraffatti dalla corsa agli allacciamenti alla rete“.

L’articolo auspica che ci sia un ripensamento degli incentivi: “Tutto ciò accade nello stesso momento in cui la transizione energetica sta spingendo un gran numero di americani a fare affidamento sulla rete elettrica per alimentare veicoli, pompe di calore, stufe a induzione e ogni sorta di altri elettrodomestici che in precedenza funzionavano con combustibili fossili. Un’enorme quantità di energia pulita è necessaria anche per creare l’idrogeno verde sostenuto dalla Casa Bianca, mentre gli sviluppatori si affrettano a costruire impianti in grado di produrre il potente carburante a emissioni zero, attirati da generosi sussidi federali. I pianificatori sono sempre più preoccupati che la rete non sarà abbastanza verde o abbastanza potente da soddisfare queste richieste. L’impennata del consumo di energia sta già ritardando la chiusura delle centrali a carbone in Kansas , Nebraska , Wisconsin e Carolina del Sud. In Georgia, la principale compagnia elettrica statale, Georgia Power, ha sbalordito i regolatori quando ha recentemente rivelato quanto le sue proiezioni fossero completamente sbagliate, indicando i data center come il principale colpevole. Questa richiesta spinge i funzionari della Georgia a riconsiderare la politica statale di offrire incentivi per attirare operazioni informatiche, che generano pochi posti di lavoro ma possono incrementare i bilanci comunitari attraverso le ingenti tasse sulla proprietà che pagano. I massimi leader della Camera e del Senato della Georgia, entrambi repubblicani, sostengono una pausa negli incentivi per i data center. I regolatori della Georgia, nel frattempo, stanno esplorando come proteggere i contribuenti garantendo allo stesso tempo che ci sia abbastanza potere per soddisfare le esigenze dei nuovi inquilini più apprezzati dello stato: le aziende di tecnologia pulita. Le fabbriche che forniscono i veicoli elettrici e i mercati dell’energia verde si sono affrettate a insediarsi in Georgia, in gran parte con la promessa di elettricità economica e affidabile. Quando il settore dei data center ha iniziato a cercare nuovi hub, “Atlanta ha pensato: ‘Fate avanti'”, ha affermato Pat Lynch, che guida il team Data Center Solutions presso il colosso immobiliare CBRE. “Ora Georgia Power avverte delle limitazioni. … La carenza di servizi pubblici a fronte delle richieste di questi data center si sta verificando in quasi tutti i mercati”“.

“Una dinamica simile – si legge ancora nel testo – si sta verificando in una regione molto diversa: il Pacifico nordoccidentale. In Oregon, la Portland General Electric ha recentemente raddoppiato le sue previsioni sulla nuova domanda di elettricità nei prossimi cinque anni, citando i data center e la “rapida crescita industriale” come fattori trainanti. Quella crisi di potere ha messo i bastoni tra le ruote ai piani di Michael Halaburda e Arman Khalili, sviluppatori di data center di lunga data il cui ultimo progetto prevede la conversione di una fabbrica di piastrelle fuori servizio nell’area di Portland. Solo un paio di mesi fa i due avevano l’impressione che non avrebbero avuto problemi a procurarsi l’elettricità necessaria per gestire il posto. Quindi la compagnia elettrica li ha avvisati che avrebbe dovuto fare uno “studio sulla linea e sul carico” per valutare se poteva fornire all’impianto 60 megawatt di elettricità – all’incirca la quantità necessaria per alimentare 45.000 case“.

“Il progetto di Portland che Halaburda e Khalili stanno sviluppando sarà ora alimentato in gran parte da celle a combustibile ad alta tecnologia off-grid che convertono il gas naturale in elettricità a basse emissioni. La tecnologia sarà integrata da tutta l’energia che può essere assicurata dalla rete. I partner hanno deciso che nel loro prossimo progetto, nel sud del Texas, non correranno alcun rischio con la rete. Invece, scaveranno migliaia di piedi nel terreno per estrarre energia geotermica. Halaburda ritiene che la crescita sia positiva per il Paese e per l’economia. “Ma nessuno ha preso in considerazione dove tutto questo sta andando”, ha detto. “Nei prossimi due anni, a meno che non ci si concentri realmente sull’espansione della rete e sul renderla più solida, vedremo le opportunità svanire nel dimenticatoio perché non riusciamo a portare l’energia dove è necessaria”. Le aziende si rivolgono sempre più a questi esperimenti off-grid mentre cresce la loro frustrazione per l’impasse della tradizionale rete elettrica nazionale. Microsoft e Google sono tra le aziende che sperano che le operazioni industriali ad alta intensità energetica possano alla fine essere alimentate da piccoli impianti nucleari in loco, con Microsoft che mette addirittura l’intelligenza artificiale al lavoro cercando di semplificare il gravoso processo di approvazione degli impianti. Microsoft ha anche siglato un accordo per acquistare energia da un’azienda che cerca di sviluppare energia da fusione a emissioni zero. Ma uscire dalla rete porta con sé grandi sfide normative e di acquisizione di terreni. Il tipo di centrali nucleari previste, ad esempio, non sono ancora operative nemmeno negli Stati Uniti. Il potere di fusione non esiste ancora.Le grandi aziende tecnologiche stanno anche esplorando i modi in cui l’intelligenza artificiale può aiutare a far funzionare la rete in modo più efficiente. E stanno sviluppando piattaforme che durante i periodi di picco della domanda di energia “possono spostare le attività di elaborazione e il consumo di energia ad essi associato nei tempi e nei luoghi in cui l’energia priva di emissioni di carbonio è disponibile sulla rete”, secondo Google. Ma soddisfare sia gli impegni a zero emissioni sia le ambizioni di innovazione dell’intelligenza artificiale sta diventando sempre più complicato man mano che cresce il fabbisogno energetico dei loro data center“.

“Questi problemi non scompariranno“, ha affermato, interpellato nell’articolo, Michael Ortiz, CEO di Layer 9 Data Centers, una società statunitense che sta cercando di evitare l’impasse qui costruendo in Messico. “I data center dovranno diventare più efficienti e dobbiamo utilizzare fonti più pulite di energia efficiente, come il nucleare”.

“I funzionari di Equinix, una delle più grandi società di data center al mondo, hanno affermato di aver sperimentato le celle a combustibile come energia di riserva, ma rimangono fiduciosi di poter mantenere la rete elettrica come principale fonte di elettricità per i nuovi progetti. L’impasse sta già spingendo i funzionari che sovrintendono alla transizione verso l’energia pulita in alcuni dei più grandi aeroporti della nazione a guardare oltre la rete. La quantità di energia di cui avranno bisogno solo per ricaricare le flotte di veicoli elettrici a noleggio e di camion per la manutenzione del suolo è immensa. Un’analisi mostra che la domanda di elettricità raddoppierà entro il 2030 negli aeroporti di Denver e Minneapolis. Secondo lo studio, commissionato dal colosso del noleggio auto Enterprise, Xcel Energy e Jacobs, una società di consulenza, entro il 2040 avranno bisogno di più del triplo dell’elettricità che utilizzano attualmente. “I servizi pubblici non saranno in grado di muoversi abbastanza velocemente da fornire tutta questa capacità”, ha affermato Christine Weydig, vicepresidente dei trasporti presso AlphaStruxure , che progetta e gestisce progetti di energia pulita. “Le infrastrutture non ci sono. Serviranno soluzioni diverse”. Gli aeroporti, ha detto, stanno cercando di espandere drasticamente l’uso delle “microreti” di energia pulita che possono costruire in loco. L’amministrazione Biden ha fatto dell’allentamento del collo di bottiglia della rete una priorità, ma si tratta di un processo politicamente difficile e i poteri federali sono limitati. La costruzione delle linee di trasmissione e delle stazioni di trasferimento necessarie comporta enormi acquisizioni di terreni, approfondite analisi ambientali e trattative per determinare chi dovrebbe pagare quali costi“.

“Il processo passa attraverso le agenzie di regolamentazione statali e lotte tra gli stati su chi rimane bloccato con il disegno di legge e dove le linee elettriche dovrebbero andare regolarmente ad affondare e ritardare i progetti proposti. La quantità di nuove linee di trasmissione installate negli Stati Uniti è diminuita drasticamente dal 2013 , quando furono aggiunte 4.000 miglia. Ora, la nazione fatica a mettere online anche 1.000 nuove miglia all’anno. Il rallentamento ha conseguenze reali non solo per le aziende ma anche per il clima. Un gruppo di scienziati guidati dal professore dell’Università di Princeton Jesse Jenkins ha avvertito in un rapporto che entro il 2030 gli Stati Uniti rischiano di perdere l’80% delle potenziali riduzioni delle emissioni derivanti dalla legge sul clima firmata dal presidente Biden, l’Inflation Reduction Act, se il ritmo di costruzione della trasmissione non riprende in modo drammatico ora. Se da un lato la proliferazione dei data center esercita una maggiore pressione sugli Stati affinché approvino nuove linee di trasmissione, dall’altro complica anche il compito. I funzionari del Maryland, ad esempio, stanno protestando contro un piano da 5,2 miliardi di dollari in infrastrutture che trasmetterebbero energia a enormi data center nella contea di Loudoun, in Virginia. L’Ufficio del Maryland del People’s Council, un’agenzia governativa che difende i contribuenti, ha chiamato il piano dell’operatore di rete PJM “fondamentalmente ingiusto”, sostenendo che ciò potrebbe lasciare i clienti dei servizi pubblici del Maryland a pagare per la trasmissione di energia ai data center che la Virginia ha corteggiato in modo aggressivo e sta sfruttando per una manna di entrate fiscali. Le tensioni su chi ottiene energia dalla rete e su come arriva a loro non potranno che intensificarsi man mano che l’offerta diventa più scarsa“.

“In Texas, un drammatico aumento dei data center per il mining di criptovalute sta suscitando un dibattito sulla questione se essi rappresentino un drenaggio costoso per una rete sovraccarica. Un’analisi della società di consulenza Wood Mackenzie ha rilevato che l’energia necessaria per le operazioni crittografiche volte a collegarsi alla rete equivarrebbe a un quarto dell’elettricità utilizzata nello stato durante i picchi di domanda. A differenza dei data center gestiti da grandi aziende tecnologiche come Google e Meta, i crypto miner generalmente non costruiscono progetti di energia rinnovabile con l’obiettivo di fornire alla rete abbastanza energia a emissioni zero per coprire le loro operazioni. Il risultato, ha affermato Ben Hertz-Shargel, autore dell’analisi di Wood Mackenzie, è che il drenaggio delle criptovalute sulla rete minaccia di inibire la capacità del Texas di alimentare altre operazioni assetate di energia che potrebbero guidare l’innovazione e la crescita economica, come le fabbriche che producono idrogeno verde a emissioni zero o depositi di ricarica industriale che consentono l’elettrificazione delle flotte di camion e autobus. Ma dopo decenni in cui l’energia elettrica era facilmente disponibile, i regolatori e i dirigenti dei servizi pubblici in tutto il paese in genere non hanno il potere di stabilire la priorità dei progetti da collegare. Chi prima arriva, meglio alloggia. E la linea si allunga. Per rispondere alla chiamata, alcuni stati hanno approvato leggi per proteggere l’accesso del mining di criptovalute a enormi quantità di potere“.

“I legislatori devono riflettere su questo”, ha detto Hertz-Shargel riferendosi all’assegnazione di una fornitura di potere sempre più limitata. “C’è il rischio che le industrie strategiche che desiderano nei loro stati abbiano difficoltà a stabilirsi in quei luoghi“, conclude l’articolo.

