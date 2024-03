Tragedia sfiorata in Val Senales: seconda valanga travolge i soccorritori

MeteoWeb

Le valanghe rappresentano un grosso pericolo in questi giorni sulle Alpi dopo le intense nevicate delle ultime settimane. In particolare, oggi in Alto Adige se ne sono verificate almeno 4. L’ultima ha coinvolto tre soccorritori impegnati nelle ricerche dopo il distacco di un’altra slavina in Val Senales. I soccorritori sono stati colpiti e parzialmente sepolti mentre stavano rientrando a valle. Sono stati tempestivamente liberati e tratti in salvo dai compagni. Nessun ha riportato ferite. Le ricerche dopo il primo distacco erano appena terminate, dopo aver appurato che nessuno si trovasse sotto la neve che in alcuni punti si è accumulata fino a cinque metri di altezza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.