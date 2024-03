Valanga alla Maddalena, spazzaneve e altri mezzi travolti

MeteoWeb

Questa mattina, lungo la strada statale 21 del Colle della Maddalena ad Argentera, nel Cuneese, si è verificato un incidente causato da una valanga che ha coinvolto diversi veicoli, tra cui uno spazzaneve. È accaduto nei pressi della casa cantoniera mentre lo spazzaneve si stava dirigendo verso il valico internazionale per ripulire la strada, la quale era bloccata da un camion intraversato. Le squadre del soccorso alpino della guardia di finanza e i vigili del fuoco sono intervenute sul posto per soccorrere i conducenti, accompagnandoli in sicurezza attraverso la slavina verso valle, lasciando i mezzi sul luogo dell’incidente. Fortunatamente non si registrano feriti. Attualmente, il Colle della Maddalena è chiuso al traffico a causa delle recenti nevicate.

