Valanga sulle piste di Alagna: due feriti in Piemonte

Una valanga si è abbattuta nella tarda mattinata di oggi sulle piste del comprensorio sciistico di Monterosa Sky ad Alagna Valsesia, in provincia di Vercelli. La massa di neve ha travolto due persone che stavano sciando. Si tratterebbe di due stranieri portati in elisoccorso all’ospedale di Biella. I due sciatori si trovavano sulla pista Canale Giachetti, a circa 2.800 metri di quota, una delle classiche per lo sci ripido. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Il più grave avrebbe riportato ferite di lieve entità. Sulla valanga sono in corso bonifiche e ulteriori ricerche per scongiurare la presenza di altri sciatori nell’area.

Valanga anche a Pila

Un’altra valanga si è staccata in tarda mattinata sopra Pila, in Valle d’Aosta. È avvenuto nell’area dell'”anfiteatro” tra gli impianti del Couis 1 e del Couis 2: si tratta di una zona fuoripista, frequentata dagli appassionati del freeride. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino valdostano con l’elicottero. Dopo un’approfondita ricognizione, sia con l’elicottero sia via terra, è emerso che nessuno sciatore è rimasto coinvolto.

