Venti di guerra in Europa: a Varsavia iniziano i lavori per costruire nuovi rifugi antiaerei

La capitale polacca Varsavia spenderà 117 milioni di zloty (30 milioni di dollari) nei prossimi anni per la realizzazione di rifugi antiaerei e altre misure di sicurezza, con la guerra nella vicina Ucraina al suo terzo anno. Lo ha annunciato oggi il sindaco della città. “Di nostra iniziativa abbiamo intrapreso un inventario dei luoghi di rifugio“, ha detto Rafal Trzaskowski in una conferenza stampa.

I parcheggi sotterranei e le stazioni della metropolitana sono tra i circa 7 milioni di metri quadrati di spazio che potrebbero servire come rifugi. “117 milioni di zloty per migliorare la sicurezza: questi sono fondi per i prossimi due o tre anni, ma siamo pronti a stanziare più soldi a questo scopo“, ha detto Trzaskowski, aggiungendo che gli ospedali saranno preparati per le minacce e che gli operatori pubblici saranno istruiti su come agire in caso di emergenza. Nel 2022 le autorità hanno dichiarato che i vigili del fuoco stavano controllando le condizioni di 62.000 rifugi antiaerei in tutto il Paese.

