Vento forte a Perugia: tetto di capannone divelto a San Marco di Gubbio

MeteoWeb

Nelle ultime ore, i vigili del fuoco hanno eseguito diversi interventi conseguenti a intense raffiche di vento che hanno colpito la provincia di Perugia. Con grande impegno e tempestività, sono stati svolti ben 150 interventi a partire da ieri. Tra le molte situazioni critiche affrontate, spicca l’intervento nella zona di San Marco di Gubbio, dove un capannone è stato divelto (immagine in alto).

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.