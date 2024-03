Vento forte, stop agli aliscafi per Ischia e Procida

MeteoWeb

Le avverse condizioni meteomarine hanno generato impatti significativi sulla regolarità dei trasporti marittimi verso le isole del Golfo di Napoli. Attualmente, tutte le corse veloci dirette a Ischia e Procida sono state interrotte a causa del forte vento di scirocco: con velocità superiori a 20 nodi, ha causato la sospensione dei servizi degli aliscafi in partenza da Napoli e Pozzuoli verso i porti isolani di Forio, Casamicciola, Ischia Porto e Marina Grande. Le corse dei traghetti, tuttavia, hanno continuato ad operare regolarmente, seppur in alcuni casi con ritardi rispetto agli orari previsti. È probabile che, a causa della persistenza di condizioni meteorologiche avverse, ulteriori cancellazioni di collegamenti siano possibili nel pomeriggio e nella serata.

