Forte vento a Palermo: lamiera si stacca dal tetto di una chiesa

Anche oggi, forti raffiche di vento hanno sferzato la città di Palermo, raggiungendo i 60km/h. Proprio a causa del vento, una lamiera di metallo si è staccata dal tetto della Chiesa del Santissimo Salvatore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il Corso Vittorio Emanuele è stato chiuso al traffico pedonale. Non si registrano danni a persone o cose. I Vigili del Fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza la lamiera con viti e chiodi in modo da evitare un eventuale distacco definitivo.

