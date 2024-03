Forte vento a Roma: tangenziale est direzione Tiburtina chiusa per distacco pannelli

MeteoWeb

Il vento che sta sferzando l’Italia da Nord a Sud sta soffiando forte anche nel Lazio, dove si registrano raffiche diffuse di 50-60km/h, con picchi anche di 70-80km/h. A Roma, il vento soffia con raffiche sui 60km/h, con punte di 68km/h registrate finora alla stazione meteo di Roma Prenestina Cocconi e 66km/h a Roma Centocelle. A causa del vento forte, si registrano disagi in città. La tangenziale est in direzione Tiburtina è stata chiusa per il distacco dei pannelli fonoassorbenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco allertati dai cittadini.

