Violenta grandinata in Spagna: danni a veicoli ed edifici a Salamanca | FOTO

Una forte grandinata ha colpito le province di Salamanca e Zamora, nella Spagna occidentale, al confine con il Portogallo, provocando danni materiali a edifici e veicoli e persino blackout in alcuni quartieri. È successo alle prime ore del mattino di giovedì 21 marzo. La grandine ha raggiunto fino a 4 centimetri di diametro. Interessati dal fenomeno diversi comuni della provincia di Salamanca come Villares de la Reina, Santa Marta de Tormes e la stessa capitale, con le strade imbiancate dalla grandine mentre il cielo era illuminato da fulmini e i tuoni rimbombavano potenti.

Vetri e strutture meno resistenti sono stati rotti dalla grandine di grandi dimensioni. Per esempio, il vivaio installato nel comune Monterrubio de la Armuña ha riportato centinaia di buchi a causa dei grossi chicchi di grandine.

A Zamora la tempesta di grandine ha causato danni, tra gli altri edifici pubblici, anche alla caserma dei Vigili del Fuoco della città di Zamora e al tetto in vetro del centro sanitario Santa Elena. Si registrano anche infiltrazioni nelle case private a causa dell’accumulo di grandine sui tetti e ci sono stati veicoli parcheggiati in strada che hanno subito ammaccature e vetri rotti. I Vigili del Fuoco della città hanno effettuato numerose uscite, ricevendo chiamate per l’allagamento dei cortili e l’accumulo di grandine nelle grondaie.

Alla base di questo importante evento meteorologico, raro per marzo e più tipico dell’estate, vi è il caldo anomalo che da alcuni giorni interessa la Spagna, portando le temperature addirittura sui +30°C in alcune località.

