Il telescopio Webb trova un “mondo acquatico con un oceano bollente”

MeteoWeb

Il telescopio spaziale James Webb continua a rivelare segreti su nuovi mondi. Nuove osservazioni del rivoluzionario telescopio hanno rivelato un esopianeta ricoperto da un profondo oceano di acqua bollente, noto anche come pianeta iceano. Il mondo acquatico, chiamato TOI-270 d, è un distante esopianeta sub-Nettuno che risiede a circa 70 anni luce di distanza. Le osservazioni del pianeta hanno rivelato vapore acqueo e tracce chimiche di metano e anidride carbonica nell’atmosfera, una miscela chimica che è coerente con ciò che ci si aspetterebbe da un mondo acquatico e un’atmosfera ricca di idrogeno.

I ricercatori dell’Università di Cambridge affermano che, sebbene il pianeta possa avere una superficie ricoperta da un oceano, non immaginano un paesaggio marino. “La temperatura dell’oceano potrebbe superare i 100°C o più”, ha affermato il Professor Nikku Madhusudhan, che ha condotto l’analisi. Il team afferma che un oceano così caldo potrebbe essere ancora liquido se la pressione atmosferica fosse sufficientemente alta, “ma non è chiaro se sarebbe abitabile”.

Troppo caldo per l’acqua liquida?

Questo ragionamento è stato discusso da un team canadese che ha rilevato le stesse sostanze chimiche atmosferiche, ma pensa che il pianeta sarebbe troppo caldo per l’acqua liquida e avrebbe invece una superficie rocciosa con un’atmosfera densa di idrogeno e vapore acqueo.

Tuttavia, il possibile mondo acquatico non ha ammoniaca, che dovrebbe trovarsi naturalmente in un’atmosfera ricca di idrogeno, ma mostrerebbe tassi più bassi se sotto ci fosse un oceano, poiché l’ammoniaca è solubile.

È anche in rotazione sincrona, il che significa che un lato è sempre rivolto verso la sua stella madre e l’altro è sempre nell’oscurità, il che creerà un contrasto termico estremo. “L’oceano sarebbe estremamente caldo durante il giorno. Il lato notturno potrebbe potenzialmente ospitare condizioni abitabili”, ha affermato il Professor Madhusudhan.

Si pensa anche che il pianeta abbia un’atmosfera pesante che è decine o centinaia di volte la pressione sulla superficie terrestre, mentre il vapore scorre via dall’oceano. I suoi oceani sarebbero profondi da decine a centinaia di chilometri, con un fondale marino ghiacciato ad alta pressione e, sotto, un nucleo roccioso.

Il Professor Björn Benneke, dell’Università di Montreal, ha effettuato ulteriori osservazioni del pianeta e ritiene che il pianeta sia troppo caldo per avere acqua liquida. “A nostro avviso la temperatura è troppo calda perché l’acqua possa essere liquida”, ha detto. Benneke ha affermato che l’atmosfera sembra contenere una quantità significativa di vapore acqueo, troppo perché l’esistenza di un oceano sia plausibile. “È quasi come un fluido denso e caldo”, ha detto.

La presenza di disolfuro di carbonio

È stato rilevato un altro composto chimico, il disolfuro di carbonio, che è collegato alla biologia sulla Terra. “Non possiamo collegare [il disolfuro di carbonio] all’attività biologica”, ha affermato il Professor Madhusudhan. “In un’atmosfera ricca di idrogeno, è relativamente facile realizzarlo. Ma se saremo in grado di misurare questa molecola unica, è promettente che in futuro saremo in grado di misurare i pianeti abitabili. Dobbiamo essere estremamente attenti al modo in cui comunichiamo i risultati su questo tipo di oggetti. È facile per il pubblico credere che stiamo già trovando la vita”.

Lo studio è pubblicato sulla rivista Astronomy and Astrophysics Letters.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.