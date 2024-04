1° Maggio con l’ombrello, il concerto di Aosta al Giacosa Teatro

MeteoWeb

A causa delle previsioni di maltempo, il Comune di Aosta ha deciso di spostare il concerto del Primo Maggio dal palco all’aperto di piazza Chanoux al Teatro Giacosa. La struttura rinnovata offre 450 posti a sedere e l’accesso sarà libero e gratuito senza necessità di prenotazioni, fino a esaurimento posti. La sera dell’evento, il pubblico potrà accedere a partire dalle 17:30.

Il nuovo programma prevede, alle 18:30, l’esibizione della Jazz Sfom Orchestra con il cantante e percussionista Luca Brandoli nel progetto ‘Buscando Cuba’, che verrà portato in scena ad Aosta insieme al gruppo di musica e danza Sarayeye, creato dalla danzatrice e coreografa Francesca Spezzani. Alle 19:30 sul palcoscenico del Teatro Giacosa saliranno i Mercanti di Liquore, con il cantante e chitarrista Lorenzo Monguzzi, Nadir Giori al basso, Andrea Verga al banjo, mandolino e chitarra elettrica, Elio Biffi alla tastiera e fisarmonica e Lorenzo Bonfanti alla batteria.

Per quanto riguarda il programma pomeridiano, in caso di cielo coperto (ma senza pioggia), alle 17:30 è confermata la sfilata musicale attraverso il centro storico delle due street band: The Fantomatik Orchestra partirà da piazza Arco d’Augusto, mentre la Sfom Street Band partirà da piazza della Repubblica. Entrambi i gruppi si incontreranno in piazza Chanoux, dove daranno vita a una breve esibizione congiunta, prima di dirigere il pubblico verso il teatro.

In caso di pioggia, invece, non ci sarà la sfilata musicale itinerante, ma due gruppi si esibiranno sotto i portici di piazza Chanoux prima del concerto al Teatro Giacosa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.