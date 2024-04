Il 29 aprile 1985 il lancio di Spacelab con lo Space Shuttle Challenger

MeteoWeb

Il 29 aprile 1985 il laboratorio spaziale Spacelab dell’Agenzia Spaziale Europea veniva lanciato a bordo dello Space Shuttle Challenger durante la missione STS-51B. I pallet dello Spacelab erano già stati lanciati nello Spazio in 3 missioni precedenti dello Shuttle, ma il 29 aprile 1985 per la prima volta l’intero laboratorio è stato utilizzato per condurre ricerche in microgravità. Spacelab forniva una piattaforma per 5campi di ricerca: astronomia, fisica atmosferica, scienza dei materiali, scienze della vita e dinamica dei fluidi.

Il laboratorio aveva la forma di un cilindro e misurava circa 7 metri di lunghezza, pari alla lunghezza di un autobus scolastico. Il modulo pressurizzato era ospitato nel vano di carico dello Shuttle. Sette astronauti, 2 scimmie e 24 roditori sono stati lanciati con lo Spacelab durante la STS-51B. Dopo una settimana passata a fare ricerca nello Spazio, sono atterrati in sicurezza alla base aerea di Edwards.

