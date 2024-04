Oltre 60cm di neve in Valtellina, Livigno isolata: “state in casa” | FOTO

MeteoWeb

Resta chiuso il passo del Foscagno, in Valtellina, per motivi di sicurezza dopo che nella serata di ieri, una slavina ha travolto tre pali della luce. Sono oltre 60 i centimetri di neve che sono caduti sul territorio. Al momento il gestore della rete elettrica sta lavorando per risolvere il problema. L’intera Livigno è al momento isolata.

Il sindaco Remo Galli ha invitato non solo i residenti, ma anche i tanti turisti che si sono recati nella zona per le vacanze di Pasqua, a rimanere in case e negli alberghi perché “la situazione è al limite”. “C’è molta neve in cima al passo – ha affermato in un video postato sui propri canali social – e anche tantissimo vento. Con Anas abbiamo deciso di chiudere la SS301″.

