Piccolo aereo precipita in Tirolo: morto il pilota

Era decollato da Roma con destinazione Bad Woerishofen ma il pilota di un aereo Cessna 172 non è mai giunto in Germania. Il contatto radio era stato interrotto alle ore 11:45 di sabato 30 marzo a nord-est di Soelden. Poco prima, il pilota, cittadino tedesco, aveva segnalato in una chiamata di emergenza all’Austro Control che il suo Cessna stava perdendo quota causa un calo di potenza. Nel pomeriggio di oggi, nel Tirolo austriaco sono stati ritrovati i resti dell’aereo.

Come ha riferito la Polizia tirolese, il relitto del velivolo, con all’interno il pilota deceduto, è stato localizzato a circa 2.800 metri nella zona del Schrankogel (distretto Imst) sulle montagne dello Stubai.

