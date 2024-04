Le agenzie spaziali di Italia e America Latina a confronto: un incontro per rafforzare la governance

MeteoWeb

Al via a Santiago del Cile il terzo incontro delle Agenzie Spaziali dei Paesi membri dell’IILA sul tema “Procedere al rafforzamento della Governance Spaziale in America Latina” e organizzato dall’IILA-Organizzazione Internazionale Italo-latino americana in collaborazione con l’Aeronautica Militare del Cile. L’evento si terrà fino al 12 aprile nella cornice della Fidae, uno dei più importanti eventi fieristici regionali del settore spazio, difesa e sicurezza che accoglie più di 400 espositori.

All’inaugurazione del terzo incontro hanno preso parte il segretario generale dell’IILA, Antonella Cavallari, accompagnata dal segretario tecnico-scientifica dell’IILA, Tatiana Ribeiro Viana, insieme a Valeria Biagiotti, ambasciatrice d’Italia in Cile. “È motivo di grande soddisfazione per l’IILA – ha sottolineato Cavallari – inaugurare per il terzo anno consecutivo questo incontro che, oltre a facilitare lo scambio di conoscenze reciproche, ha lo scopo di promuovere opportunità di cooperazione bilaterale e multilaterale e mira a rafforzare l’amicizia e la fiducia reciproca tra l’Italia e i Paesi dell’America Latina in questo settore così strategico”.

Questo terzo incontro fa seguito alle due edizioni precedenti realizzatesi a Roma (in collaborazione con ASI e Maeci) e a San Paolo (in collaborazione con Aeb) e che hanno registrato significativi risultati e importanti seguiti. Nel corso delle quattro giornate di lavori, i delegati di 13 agenzie spaziali ed enti omologhi dei Paesi membri dell’IILA (Brasile, Cile, Costa Rica, Italia, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela) si confronteranno con i rappresentanti dell’Agenzia Spaziale Italiana, dell’Agenzia Latinoamericana e Caraibica dello Spazio (Alce), e con esperti del settore sui temi più attuali della cooperazione spaziale tra America Latina e Italia e tra gli stessi Paesi latinoamericani.

Il programma dei seminari si svilupperà in nove panel dedicati ai seguenti temi: innovazione e sviluppo; le strategie per il rafforzamento delle agenzie spaziali nella regione latinoamericana e al ruolo di queste nello sviluppo della regione; le sfide e le opportunità legate al rafforzamento del settore spaziale; l’impulso alla scienza e alla tecnologia nella regione; il rafforzamento del ruolo delle agenzie spaziali attraverso alleanze strategiche; gli investimenti nel settore e i benefici derivanti dalle tecnologie spaziali. Le giornate dedicate ai seminari si concluderanno con le visite tecniche alla Fidae e alla Compagnia Aeronautica Nazionale del Cile – Enaer.

