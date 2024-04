Alcuni cani rischiano il cancro più di altri: ecco quali

MeteoWeb

I cani di taglia media hanno un rischio maggiore di sviluppare il cancro rispetto alle razze più grandi o più piccole. Lo rivela uno studio della UC Riverside, pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science. Gli scienziati si sono posti come obiettivo quello di testare un modello di esordio del cancro. Questo modello, chiamato modello multistadio, ha rivelato che le dimensioni sono un fattore di rischio per il cancro, ma solo se si considera la variazione di dimensioni all’interno di una singola specie.

Cancro nei cani

È noto che le cellule acquisiscano errori o mutazioni quando si dividono e formano copie di sé stesse. Gli animali più grandi e quelli che vivono più a lungo possiedono un numero maggiore di cellule e, secondo il modello multistadio, ciò dona loro più opportunità di acquisire mutazioni che alla fine diventano cancro.

“La domanda che sorge spontanea è: perché allora non ci ammaliamo di più di cancro rispetto a un topo? Non è così; non c’è alcun aumento del rischio di cancro quando gli animali aumentano di dimensioni da una specie all’altra“, ha dichiarato Leonard Nunney, biologo evoluzionista dell’UC Riverside e autore dello studio.

Tuttavia, questo non è vero per gli animali della stessa specie. “Gli studi sull’uomo dimostrano che le persone alte si ammalano di più di cancro rispetto alle persone basse“, ha continuato Nunney. “Si tratta di un aumento del 10% rispetto al rischio di base per ogni 10 centimetri di altezza“, ha aggiunto Nunney.

Per approfondire questi fattori di rischio, Nunney ha analizzato specie con una maggiore differenza tra gli individui più piccoli e quelli più grandi. “I test sui cani sono ancora più efficaci, perché si può confrontare un piccolo chihuahua con un alano“, ha commentato Nunney. “Si tratta di una differenza di 35 volte in termini di dimensioni, e le persone non possono avvicinarsi a questa diversità“, ha specificato Nunney.

I tassi di mortalità del cancro nei cani

Esaminando i tassi di mortalità con tre diverse serie di dati, i ricercatori hanno scoperto che i cani più piccoli, tra cui i Pomeraniani, i pinscher in miniatura, gli shih tzu e i chihuahua, hanno circa il 10% di possibilità di morire di cancro. In confronto, molti cani relativamente grandi, come i cani da montagna birmani, hanno più del 40% di probabilità di morte per cancro.

Lo studio presenta alcuni casi anomali. I retriever a pelo corto hanno avuto la più alta mortalità per cancro, con un tipo di sarcoma più frequente di quello che avrebbero dovuto avere per le loro dimensioni. I terrier scozzesi sembravano ammalarsi di più di cancro rispetto ad altre razze di cani di piccola taglia. “I terrier in generale si ammalano di cancro più di quanto ci si aspetti per la loro taglia“, ha affermato Nunney.

In generale, lo studio supporta l’idea che la taglia sia un fattore di rischio importante per il cancro. Tuttavia, le razze più grandi, come gli alani, hanno meno tumori rispetto alle razze di media taglia. Ciò è dovuto a un fenomeno ben noto ma ancora inspiegabile: l’aspettativa di vita dei cani si accorcia con la taglia.

“Per ogni chilo in più di taglia tipica della razza si perdono circa due settimane di vita“, ha spiegato Nunney. “Un cane molto grande è fortunato se vive più di nove anni, mentre i cani piccoli possono arrivare a 14 anni“, ha proseguito Nunney. Il cancro è prevalentemente una malattia che insorge nella vecchiaia, quindi, avendo una durata di vita ridotta, i cani più grandi hanno un rischio ridotto di cancro.

Prevenire il cancro nei cani

Secondo lo studio, le razze canine si adattano al modello multistadio dell’acquisizione del cancro, secondo il quale le dimensioni maggiori e la vita più lunga offrono alle cellule più opportunità di mutare. “Sono rimasto sorpreso da quanto i cani si adattino al modello“, ha notato Nunney. “Ma questo non accade quando si confronta un topo con un elefante o un uomo con una balena“.

“Quindi, questo mina in qualche modo il modello“, ha ammesso Nunney, che ritiene che la capacità di un animale di evitare il cancro aumenti con le dimensioni della specie. “La mia tesi è che la prevenzione del cancro è un tratto evolutivo, quindi una balena avrà più modi di prevenire il cancro rispetto a un topo“, ha sottolineato Nunney.

Mentre i dati sulla frequenza del cancro nelle balene sono limitati, ci sono più informazioni sui tassi negli elefanti, perché sono tenuti negli zoo. “Gli elefanti non si ammalano di cancro“, ha evidenziato Nunney. “I loro antenati, molto prima dei mastodonti, erano di gran lunga più piccoli, ma comunque hanno evitato il cancro durante la loro evoluzione verso le dimensioni odierne“, ha osservato.

“Il segreto per prevenire il cancro potrebbe risiedere nella biologia degli animali più grandi“, ha concluso Nunney.

