Allarme siccità in Colombia: acqua razionata nella capitale Bogotà

A causa del fenomeno climatico El Niño e di un allarmante calo delle riserve idriche, Bogotà, capitale della Colombia, attuerà misure di razionamento dell’acqua potabile da giovedì 11 aprile fino a nuovo avviso. “I livelli critici dei serbatoi da cui attingiamo l’acqua potabile di Bogotà ci hanno indotto ad adottare misure di risparmio idrico e a ridurre il consumo da 17 metri cubi al secondo a 15“, ha annunciato il sindaco Carlos Fernando Galan in una conferenza stampa.

L’enorme area metropolitana di Bogotà, che ha una popolazione di oltre 8 milioni di abitanti, sarà divisa in nove settori, con un taglio dell’acqua ogni dieci giorni in ciascuna di queste zone, ha spiegato. Le misure inizieranno la mattina di giovedì 11 aprile nel primo settore. L’acqua sarà completamente tagliata per 24 ore. Poi, venerdì 12, sarà la volta di un altro settore e così via, ha spiegato il sindaco. “Gli ospedali e le scuole hanno piani di emergenza e faremo in modo che non rimangano senza acqua“, ha sottolineato. “Ogni quindici giorni valuteremo i livelli dei serbatoi e i consumi per stabilire se queste misure debbano essere mantenute, attenuate o rafforzate“, ha aggiunto Galan, che ha invitato i residenti “a unire le forze per risparmiare acqua e cambiare le proprie abitudini“.

Le misure rimarranno in vigore fino a quando le riserve idriche della capitale non saranno tornate ai livelli normali. “L’intera città deve sostenere l’idea di risparmiare acqua, perché la crisi potrebbe essere grave“, ha dichiarato il primo cittadino. “Siamo in una situazione critica per quanto riguarda i livelli dei serbatoi. La situazione doveva migliorare ad aprile, ma è peggiorata”, ha aggiunto. La società incaricata della gestione dell’acqua a Bogotà (EAAB) ha ritenuto che questa fosse una “misura responsabile nei confronti della città per evitare una crisi”.

I livelli dei serbatoi di Bogotà

Secondo le autorità, quasi il 70% della capitale è rifornito d’acqua dal parco naturale di Chingaza, circa 30km a est di Bogotà, nelle montagne della Cordillera Oriental. I due serbatoi di Chuza e San Rafael, situati in questa zona, sono ai livelli più bassi da quando sono stati messi in funzione a metà degli anni ’80, rispettivamente al 15,41% e al 18,75% della loro capacità totale.

Caldo, incendi ed El Niño

L’inizio dell’anno a Bogotà è stato caratterizzato da temperature elevate, risultato del fenomeno El Niño secondo le autorità, e da incendi nelle montagne vicino alla capitale. I problemi di approvvigionamento idrico della capitale sono iniziati all’inizio dell’anno e le precipitazioni delle ultime settimane non sono riuscite a ricostituire le riserve, in calo da dieci mesi, mentre il consumo di acqua in città è aumentato dell’equivalente di 500.000 persone in più, secondo Natasha Avendaño, funzionario dell’EAAB.

Le buone pratiche per i cittadini

Considerando che il 91% del consumo di acqua nella capitale è per uso residenziale (il restante 9% è per uso commerciale), il sindaco ha invitato i suoi concittadini ad attuare un risparmio idrico attraverso buone pratiche: “ridurre la doccia a cinque minuti al massimo, chiudere il rubinetto quando ci si rade o ci si lava i denti, controllare le tubature per verificare la presenza di perdite, collegare la lavatrice solo quando è piena, controllare che le cisterne funzionino correttamente, non innaffiare l’auto, non innaffiare i giardini”.

Secondo le autorità, per queste attività quotidiane una famiglia di Bogotà consuma in media 6.910 litri d’acqua al mese.

