Allerta Meteo, è allarme per il forte maltempo di mercoledì: ciclone sulla Corsica, SOS pianura Padana

Torna il maltempo sull’Italia dopo il lungo periodo caldo e soleggiato dovuto al poderoso Anticiclone dei giorni scorsi: martedì 9 aprile avremo i primi forti temporali al Nord, anche intensi al Nord/Ovest, ma le preoccupazioni sono tutte per i fenomeni estremi di mercoledì 10 quando il ciclone si posizionerà sulla Corsica come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, alimentando maltempo molto violento su gran parte d’Italia.

I fenomeni più estremi colpiranno il Nord nel corso della giornata di mercoledì: si tratterà di temporali molto violenti, con supercelle temporalesche da cui potranno scaturire forti tornado. La Regione più colpita sarà la Lombardia, in modo particolare nelle zone di pianura, nella mattinata di mercoledì. Nelle ore centrali della giornata il maltempo più serio si estenderà dapprima all’Emilia, in modo particolare a Piacenza, e poi al Piemonte, coinvolgendo anche Torino.

Il maltempo si estenderà anche al Centro/Sud, in modo particolare a Sardegna e basso Tirreno (Campania, Calabria e Sicilia), mentre al Centro/Nord avremo piogge e temporali anche in Toscana, nelle Marche e al Nord/Est. Venti impetuosi intorno al ciclone interesseranno tutt’Italia. Le temperature diminuiranno rapidamente un po’ ovunque, soprattutto al Nord/Ovest e in Sardegna, ma anche al Centro/Sud, seppur soltanto per qualche ora.

Giovedì 11 sarà una giornata di transizione con ampie schiarite e temperature in aumento al Nord, molte nubi e residui fenomeni di maltempo al Sud. Il ciclone si posizionerà sul Maghreb dove stazionerà per tutta la settimana provocando forti temporali e piogge alluvionali tra Algeria, Tunisia e Libia, ma senza più coinvolgere direttamente l’Italia dove nel weekend tornerà l’Anticiclone, splenderà il sole indisturbato e farà nuovamente caldo ovunque da Nord a Sud.

