Allerta Meteo Campania: domani 1° Maggio piogge e temporali improvvisi

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha diramato un’allerta meteo codice giallo per “piogge e temporali improvvisi, repentini e intensi valido dalle ore 12 di domani, mercoledì 1 maggio, fino alle ore 12 di dopodomani, giovedì 2 maggio, su tutta la Campania“.

I fenomeni temporaleschi, spiega nell’allerta meteo per 1 e 2 maggio la Protezione Civile della Campania, “saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione: si andranno via via ad attenuare a partire dalla tarda serata di domani. Si prevede anche la possibilità di fulmini, grandine e raffiche di vento. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle piogge e dei temporali si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane. A causa delle possibili grandinate e delle raffiche di vento potrebbero anche manifestarsi danni alle strutture provvisorie, al verde pubblico e alle coperture“.

