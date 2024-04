Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice arancione per temporali e neve fino a domani

MeteoWeb

Allerta meteo, valida dalle 12 di oggi e fino alla mezzanotte del 24 aprile, in Emilia-Romagna: la criticità riguarda i temporali per tutto il territorio regionale, ad eccezione dell’Appennino piacentino-parmense dove si prevedono nevicate anche di forte intensità.

Per la seconda parte della giornata di oggi di lunedì 22 aprile, si legge nel bollettino di allerta meteo, sono previste precipitazioni intense diffuse sul territorio dell’Emilia-Romagna, “localmente a carattere di rovescio temporalesco più probabile sul settore centro-orientale. Sono previste nevicate di moderata intensità più probabili su fascia appenninica occidentale, con accumuli complessivi giornalieri intorno ai 15-30cm per le zone di collina / 30-50 cm per le zone di montagna anche sotto forma di rovesci di neve. Si potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1. Sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da est/nord-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su pianura settentrionale e rilievi occidentali. È previsto mare agitato al largo, con altezza dell’onda prevista superiore a 3,2 m. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, soprattutto nel settore costiero centro-settentrionale.

Dalle 12 del 22 aprile 2024Allerta ARANCIONE per neve nelle province di PC, PR.

Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO; per temporali nelle province di BO, FE, RA, FC, RN; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; per neve nelle province di PC, PR, RE, MO; per stato del mare nella provincia di FE; per mareggiate nella provincia di FE“.

Per la giornata di martedì 23 aprile “sono previste ancora condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su settore centro-orientale. Saranno possibili ancora localizzati fenomeni franosi, fenomeni di ruscellamento sui versanti, in particolare nelle aree interessate dai temporali, e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori, innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1 nelle sezioni vallive dei bacini emiliani.

Dalle 00 del 23 aprile 2024 allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO; frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO; temporali nelle province di BO, FE, RA, FC, RN“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.