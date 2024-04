Allerta Meteo Lombardia: piogge, neve e vento forte domani

MeteoWeb

Per tutta la giornata di domani, lunedì 22 aprile, sulla Lombardia è previsto tempo perturbato, in particolare tra la notte e il mattino, in parziale attenuazione dal tardo pomeriggio. Le precipitazioni saranno moderate diffuse sui settori occidentali e meridionali (20-30mm/24h, con possibili picchi isolati di 40-50mm/24h) e da deboli a moderate altrove (10-25mm/24h); anche a carattere di rovescio o temporale. Attesi venti da moderati a forti orientali in pianura ed Appennino, con valori di velocità media compresi tra 35-50km/h e valori di raffica tra 60-80km/h. Ventilazione in attenuazione in serata.

Per quanto riguarda la neve, oggi il limite delle nevicate è a 1200-1400 metri, in abbassamento a 800-1000 metri in serata. Si segnalano possibili accumuli tra 5-10cm su Prealpi Bresciane e Valcamonica a quote al di sopra degli 800 metri in tarda serata.

Alla luce di queste previsioni, è stata diramata l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, vento forte e neve per la giornata di domani, lunedì 22 aprile.

Allerta meteo gialla anche a Milano

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato, a partire dalla mezzanotte di oggi un’allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico sul territorio di Milano, che proseguirà fino alla mezzanotte di domani, lunedì 22 aprile. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile sarà attivo per il monitoraggio delle eventuali criticità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.