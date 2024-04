Allerta Meteo Lombardia: nuovi temporali nel pomeriggio

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 10 aprile 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico, per temporali e vento forte. Nel pomeriggio di oggi “sulla Lombardia previste precipitazioni sparse ed intermittenti di intensità prevalentemente moderata (con minor interessamento della fascia alpina) e locali intensificazioni a carattere di rovescio o temporale, più probabili sui settori centro-orientali,” si legge nel bollettino. “La probabilità di temporali forti è bassa, ma la parziale stazionarietà ed organizzazione delle celle temporalesche che si genereranno nelle prossime ore potrà produrre accumuli localmente significativi. Lo scenario più probabile indica una persistenza delle precipitazioni nel primo pomeriggio sulla pianura e Prealpi centro-orientali, con possibile interessamento anche di Appennino, pianura occidentale e Prealpi Occidentali“.

Dal tardo pomeriggio “fenomeni in attenuazione. Attesi venti moderati dai quadranti settentrionali localmente forti sul Nord-Ovest, sui settori occidentali al confine col Piemonte, sul Garda e zone limitrofe e parte della pianura orientale. Generale attenuazione della ventilazione dalla serata“. Dalla giornata di domani “si attende un graduale ritorno a condizioni di stabilità“.

Allerta Meteo in Lombardia: a Milano temporali dal pomeriggio

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia aveva diramato ieri, martedì 9 aprile, un’allerta gialla (rischio ordinario) per vento sul territorio di Milano che prosegue fino alla mezzanotte di oggi. A questa si aggiunge, a partire dalle prime ore del pomeriggio, un’ulteriore allerta gialla per rischio temporali. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile di Milano sarà attivo per il monitoraggio delle eventuali criticità.

