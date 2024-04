Allerta Meteo Lombardia: rischio vento forte e crollo delle temperature

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 15 aprile 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio vento forte. Per la seconda parte della giornata di oggi “previsto vento in rinforzo da Sud sulle zone meridionali della Regione, con raffiche più sostenute su Appennino e bassa pianura e velocità fino a 70-80 km/h oltre i 500 metri di quota; sui settori alpini venti in prevalenza dai quadranti occidentali, più sostenuti in quota oltre i 1000 metri. Per le prossime ore si attendono inoltre brevi rovesci o isolati temporali che potranno interessare le Alpi Retiche e successivamente tenderanno ad estendersi verso Sud, con possibile interessamento seppur marginale anche della fascia Prealpina. Probabilità molto bassa di fenomeni al più moderati. Temperature in lieve diminuzione soprattutto in montagna, zero termico in abbassamento attorno a 2600-2800 m sulle Alpi,” si legge nel bollettino.

Dal mattino di domani “prevista ventilazione da Nord in generale rinforzo dapprima su Alpi e Prealpi, in rapida estensione alle quote più basse e alla pianura (in particolare sui settori centro occidentali) tra la tarda mattinata e le ore centrali, con ingresso rafficato e generali caratteristiche di foehn. Le velocità massime di raffica sono previste nelle ore centrali della giornata, quando localmente si potranno raggiungere i 70-80 km/h (in quota oltre i 1000 metri punte locali fino a 90-100 km/h)“.

Tra il pomeriggio e la sera “atteso un temporaneo rinforzo del vento da Est sulla pianura orientale. Generale attenuazione dei fenomeni in serata. Si segnala inoltre instabilità prevista tra Prealpi bresciane e pianura orientale, dove saranno previsti isolati rovesci di pioggia o deboli temporali in ingresso da Est nel corso del pomeriggio di domani 16 aprile. Temperature in sensibile diminuzione, zero termico in abbassamento al di sotto dei 2000 metri in serata“.

