Allerta Meteo Lombardia: rischi vento forte, “punte di 100 km/h”

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 16 aprile 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio vento forte. Il rinforzo dei venti da Nord iniziato nella mattinata di oggi, a partire dalle Alpi e settori di Nord/Ovest della regione, “tenderà a persistere e ad estendersi nel pomeriggio soprattutto sulle zone centro-occidentali oltre che sulle zone alpine e Prealpine, per poi attenuarsi in serata a partire dalle aree di Pianura. Sui restanti settori della regione si prevedono rinforzi meno insistenti e continui. Tuttavia, non si escludono sulle zone del Garda e della pianura orientale, tra il tardo pomeriggio e la prima serata, episodi di locali raffiche intorno a 70 km/h. Sulle creste e valichi montani oltre i 1000 metri, si prevedono raffiche locali fino a valori intorno a 100 km/h. Tra il primo pomeriggio e la prima serata saranno possibili isolati rovesci di pioggia o deboli temporali, dapprima più probabili sua Prealpi bresciane e Garda e successivamente sulle zone di Pianura Orientale,” si legge nel bollettino di allerta meteo per la Lombardia. “Temperature in sensibile diminuzione a partire dalle quote montane, con quota dello zero termico in abbassamento da 2000- 2500 m nel primo pomeriggio a 1600-2000 m in serata“.

Per la giornata di domani, tra la tarda mattinata ed il pomeriggio, “saranno possibili isolati rovesci di pioggia sulle zone alpine e prealpine e sulla Pianura centro-orientale, occasionalmente a carattere di temporale nel pomeriggio. Si attendono venti nuovamente in rinforzo, principalmente nelle ore mattutine e pomeridiane dopo una attenuazione notturna, anche a carattere favonico; i rinforzi risulteranno più duraturi, tra mattina e pomeriggio, sulle zone occidentali, mentre saranno a carattere locale sulle zone centro-orientali legati anche al possibile sviluppo di locali rovesci e brevi temporali nel pomeriggio“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.