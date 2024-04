Allerta Meteo, forte maltempo e sempre più freddo: tanta NEVE fino a bassa quota!

MeteoWeb

L’Italia è piombata nuovamente in pieno inverno. Forti temporali stanno interessando gran parte del Paese in questo pomeriggio del 18 aprile, con rovesci di neve tonda persino in pianura Padana dove in Piemonte varie località sono crollate addirittura a +5°C in pieno giorno. Eccezionali grandinate anche tra Abruzzo e Molise, sul versante orientale dell’Appennino, mentre nelle zone interne sono in corso abbondanti nevicate.

Il maltempo in corso è ben documentato dagli ultimi aggiornamenti delle immagini satellitari, che evidenziano proprio “l’esplosione” dei cumulonembi su gran parte del Paese:

Ancor più spettacolare la vista allargata all’Europa, invasa dall’aria fredda che determina nubi frastagliate e sparse a macchia di leopardo su tutta la terraferma continentale:

Nelle prossime ore l’aria fredda si spingerà ancora più a Sud, estendendo questa grande anomalia persino al Maghreb dove domattina avremo temperature di oltre 10°C inferiori rispetto alle medie del periodo tra Algeria e Tunisia.

Allerta Meteo, attenzione ai fenomeni estremi di domani venerdì 19 aprile

Domani, venerdì 19 aprile, sarà la giornata clou per il maltempo estremo che colpirà l’Italia e in modo particolare il Centro/Sud con forti temporali, piogge abbondanti e nevicate copiose in quota. Ecco le precipitazioni previste nel mattino:

Le relative nevicate, come in pieno inverno: diffuse e abbondanti:

Le precipitazioni nel pomeriggio:

E le relative nevicate, di proporzioni eccezionali sulle Alpi in Svizzera e Austria:

Attenzione anche ai forti venti che soffieranno con raffiche imponenti nel Canale di Sicilia e in generale al Sud nel corso di tutta la giornata di domani:

