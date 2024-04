Allerta Meteo Piemonte: forte maltempo da stasera, temporali e tanta neve

MeteoWeb

“Tempo perturbato, intensificazione dalla serata odierna e fino a metà giornata di domani con precipitazioni localmente forti o molto forti su alto Piemonte e nevicate abbondanti oltre i 1500 m. Allerta gialla su zona A per valanghe e sulle zone A, B ed I per locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante. Venti forti in quota“: questa l’allerta meteo per il Piemonte, diramata da Arpa regionale.

“Fase di tempo perturbato, in accentuazione dalla serata odierna e fino a metà giornata di domani quando sono attese precipitazioni localmente forti o molto forti sull’alto Piemonte e nevicate abbondanti oltre i 1500 m,” rimarca il bollettino di vigilanza. “Dal pomeriggio di domani precipitazioni in attenuazione, con condizioni di variabilità che si manterranno anche nella giornata di lunedì. Venti meridionali in intensificazione dalla serata sui rilievi e sui settori collinari tra Verbano ed alto Novarese“.

“Una vasta area depressionaria, centrata a Nord delle isole britanniche ed estesa fino alla penisola iberica, convoglia sulla nostra regione masse d’aria umida e perturbata dai quadranti sudoccidentali che determinano piogge e rovesci sparsi, più diffusi a partire dalla tarda serata odierna e fino a metà giornata di domani, con fenomeni localmente forti o molto forti attesi sull’alto Piemonte, nevosi oltre i 1500-1700 m,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte, nel contesto dell’allerta meteo. “Dal pomeriggio di domani precipitazioni in attenuazione, con condizioni di variabilità che si manterranno fino alla giornata di martedì quando dalla tarda serata è previsto un nuovo significativo peggioramento“.

Maltempo in Piemonte, i bollettini di allerta meteo

