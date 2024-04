Allerta Meteo Toscana: domani 1 Maggio codice giallo, rischio idrogeologico e temporali forti

MeteoWeb

Emessa allerta meteo gialla “dalla nostra sala operativa regionale per rischio idrogeologico e temporali forti su tutta la Toscana per l’intera giornata di domani mercoledì 1 maggio“: lo ha reso noto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, fornendo dettagli sull’allerta meteo per domani 1 maggio. “Le precipitazioni potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale, specie sulle zone costiere. Dalla sera di oggi e per tutto domani cumulati medi intorno a 20-30 mm su tutta la regione con massimi di 40-60 mm, occasionalmente superiori sulle zone occidentali (Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto)“.

Secondo quanto poi spiega la Regione in una nota, piogge e temporali dalle zone interne del Nord/Ovest della Toscana tenderanno ad estendersi a tutta la regione, con particolare insistenza sulle province di Massa Carrara, Pisa, Lucca, Livorno e Grosseto. Possibili forti raffiche di vento e locali grandinate. Il mare sarà molto mosso in Arcipelago e litorale meridionale.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.