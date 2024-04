Allerta Meteo Veneto: fase perturbata con piogge, neve e vento

MeteoWeb

Il Meteo regionale del Veneto comunica che dal pomeriggio di oggi, lunedì 22 aprile, si verificherà una fase perturbata con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, in particolare sulla pianura sud, con quantitativi anche consistenti di pioggia, specialmente sulla pianura centro-meridionale. Ci sarà un rinforzo dei venti da nord-est, a tratti forti, su costa e pianura e dorsali prealpine. Il limite delle nevicate sarà intorno a 800/1000 metri, anche più in basso fino a 600/800 metri verso sera e in occasione di rovesci.

Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino che dichiara la fase operativa di “Attenzione”: per criticità idrogeologica nel bacino Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), dalle ore 14 di oggi alle 9 di domani 23 aprile; per vento forte su zona costiera e pianura, dalle 14 di oggi fino alle ore 3 del 23 aprile; per nevicate, su zone montane e pedemontane, dalle 14 di oggi fino alle ore 20 di domani.

Allerta Meteo per vento a Venezia

La Protezione Civile del Comune di Venezia comunica che il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di ‘allerta’ per vento forte previsto su zona costiera e pianura dalle ore 14 di lunedì 22 fino alle ore 3 di martedì 23 aprile.

