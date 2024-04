Allerta Meteo, weekend da incubo per il maltempo al Nord: allarme in Piemonte e Lombardia

MeteoWeb

Ancora maltempo, ancora freddo anomalo e ancora neve abbondante. Continuerà così il tempo nel weekend al Nord/Ovest dell’Italia, tra Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. Parliamo di una piccola porzione del territorio italiano, mentre nel resto del Paese le temperature saranno in aumento. Ma il maltempo del Nord/Ovest sarà molto intenso, al punto da provocare gravi problemi. Non mancheranno nubi sparse in molte altre Regioni del Centro/Nord, mentre al Sud splenderà il sole con temperature miti.

La colonnina di mercurio ha già superato i +22/+23°C in molte località del Sud e domani, domenica 28 aprile, farà ancora più caldo con massime diffusamente sopra i +25°C in tutto il Centro/Sud. Le piogge che colpiranno il Nord/Ovest già da oggi pomeriggio, invece, saranno violentissime. I temporali più intensi colpiranno la Francia meridionale, dove avremo pesanti alluvioni. Al Nord/Ovest le piogge saranno molto intense e faranno ulteriormente crescere i livelli idrometrici di tutti i bacini, in modo particolare sul lago Maggiore e sul lago di Como che arriveranno al limite di esondazione. Alto il rischio di frane e smottamenti, mentre sulle Alpi nevicherà copiosamente oltre i 1.400 metri di altitudine. Le temperature rimarranno molto basse sia oggi che domani anche in pianura Padana, su valori tipicamente invernali al Nord/Ovest.

