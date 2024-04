Alluvione Ischia: dal Cdm altri 10 milioni

MeteoWeb

Il Governo ha deliberato, su proposta del Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, lo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro a seguito dell’alluvione verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022. “L’intervento – chiarisce il Ministro Musumeci – si rende necessario in considerazione della straordinarietà degli episodi accaduti, comparabili a quelli delle ‘maxi emergenze’, ed è mirato al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, la gestione dei rifiuti e delle macerie. Questa ulteriore somma si aggiunge a quelle già erogate per la calamità di Ischia via via nel passato: 82.265.000 euro”. “Le risorse – conclude la nota – sono a carico del Fondo per le emergenze nazionali”.

