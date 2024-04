Alluvione Toscana, “dal governo altri 88 milioni di euro”

MeteoWeb

“Grazie alla proposta del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, il governo ha deliberato un ulteriore stanziamento di 88 milioni e 500 mila euro alla Regione Toscana, destinati a varie necessità legate alla ricostruzione, in seguito all’alluvione che ha colpito duramente alcuni territori nel novembre scorso. Questa tranche di fondi, stabilita in seguito alla ricognizione sui nostri territori da parte di tecnici del Dipartimento di Protezione Civile, si aggiunge ai precedenti stanziamenti per la Toscana dal governo, quasi 345 milioni dall’inizio dell’emergenza per famiglie, industria, agricoltura e imprese esportatrici”. Lo scrive, in una nota, il deputato pratese di Fratelli d’Italia Chiara La Porta.

“In particolare, gli 88 milioni e 500 mila euro deliberati oggi, sono finanziamenti destinati alla realizzazione o al rimborso delle spese sostenute per il soccorso e l’assistenza alla popolazione, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e per la gestione di rifiuti e macerie. Si tratta, ancora una volta, della dimostrazione che il governo ha fatto e continua a fare la propria parte, con altissima attenzione di tutti i ministeri coinvolti, dando prova di un profondo senso di responsabilità verso le così tante famiglie e imprese dei nostri territori colpite dal maltempo eccezionale di quei primi giorni di novembre. L’esecutivo ha infatti lavorato, fin dalle primissime ore dell’emergenza, a testa bassa, per andare incontro, il più velocemente possibile, alle concrete esigenze delle nostre comunità, senza mai perdere attimi preziosi in polemiche strumentali che sono solo state a danno delle popolazioni colpite. Oggi arriva un’altra dimostrazione di questo impegno. Confidiamo nella stessa prova di responsabilità ed attenzione da parte della struttura commissariale della Regione Toscana“, conclude la nota di La Porta.

Stella (FI): “aiuti concreti per popolazioni e imprese colpite”

“Il governo ha stanziato 88,5 milioni di euro per le popolazioni toscane colpite dall’alluvione del 2 novembre scorso, fondi che si aggiungono ai 66 milioni contenuti nel decreto superbonus. È un segno dell’attenzione che l’esecutivo nazionale ha da subito mostrato, con l’intervento del Ministro Tajani, per cittadini e imprese colpite dal maltempo. Sono soldi che serviranno per contribuire ad aiutare le famiglie che hanno perso mobili, elettrodomestici e automobili a riacquistare i loro beni, e le imprese danneggiate a rimettersi in piedi“. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“In questa occasione, d’altro canto – osserva Stella – torniamo a chiederci a cosa servano i consorzi di bonifica, visto che ogni volta che piove più del previsto, che si tratti di zone della Toscana interna o della Toscana costiera, fiumi e torrenti esondano, si portano via vite, distruggono case e aziende. Ci è stato detto che l’opera dei Consorzi è indispensabile per tenere puliti gli argini dei corsi d’acqua ed evitare le esondazioni, ma la realtà ci dice che non è così. La politica ha il dovere di fare questa riflessione”.

