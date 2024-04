Alluvioni in Kenya: il bilancio sale a 166 vittime, a Nord di Nairobi si scava nel fango

MeteoWeb

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime delle alluvioni e delle inondazioni in Kenya: dopo la tragica esondazione del fiume a Mai Mahiu, a Nord di Nairobi, che ha già causato la morte di 71 persone, il numero complessivo dei morti causati dal maltempo è salito a 166 dall’inizio della stagione delle piogge. Il governo ha fornito l’ultimo aggiornamento, riportato dall’emittente Citizen Tv. Il Presidente William Ruto ha convocato una riunione speciale del gabinetto per questa mattina al fine di discutere le misure aggiuntive che il governo intende adottare per garantire l’assistenza ai cittadini colpiti.

Nel frattempo, mentre continuano gli sforzi di ricerca tra il fango nel villaggio a Nord di Nairobi, il servizio meteorologico nazionale ha previsto che le piogge nel Paese potrebbero persistere per tutto il mese di maggio.

