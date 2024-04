Un anno fa il ritrovamento di Andrea Papi, ucciso dall’orsa JJ4

MeteoWeb

Un anno fa, nel pomeriggio del 4 aprile 2023, Andrea Papi ha varcato la soglia di casa per intraprendere la sua abituale corsa. Il giovane non ha fatto ritorno, poiché lungo i sentieri del monte Peller, sopra Caldes, è stato attaccato e ucciso da un’orsa. Il giorno seguente, il 5 aprile, il suo corpo è stato ritrovato ai margini del sentiero, dilaniato dall’orsa identificata come JJ4, come confermato dalle indagini sulle ferite riportate.

È trascorso un lungo anno di tormento per la famiglia, caratterizzato da ordinanze di abbattimento dell’animale e proteste da parte dei gruppi animalisti che hanno fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Nel frattempo, si sono tenute manifestazioni commemorative in onore di Andrea.

L’orsa responsabile, JJ4, è stata catturata entro 2 settimane dall’incidente e da allora è rinchiusa nel recinto del Casteller. Oggi la comunità di Caldes commemorerà Andrea Papi con una messa in suo ricordo presso la chiesa parrocchiale del paese alle ore 20. Domani sera, il 6 aprile, è prevista una fiaccolata lungo le strade del paese. Inoltre, il Comune ha deciso di dedicare al giovane il centro sportivo “le Contre”.

