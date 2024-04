Antartide, le correnti oceaniche minacciano di far crollare le piattaforme di ghiaccio: lo studio

MeteoWeb

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications ha rivelato che l’interazione tra le tortuose correnti oceaniche e il fondale oceanico induce velocità di risalita, trasportando l’acqua calda a profondità più superficiali. Questo meccanismo contribuisce in modo sostanziale allo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio nel Mare di Amundsen, nell’Antartide occidentale. Queste piattaforme di ghiaccio si stanno destabilizzando rapidamente e contribuiscono all’innalzamento del livello del mare.

Guidato da Taewook Park e Yoshihiro Nakayama, un team internazionale di ricercatori del Korea Polar Research Institute, dell’Università di Hokkaido e dell’Università Nazionale di Seoul, ha utilizzato tecniche avanzate di modellazione oceanica per indagare le forze sottostanti dietro le piattaforme di ghiaccio in rapido scioglimento. Diversamente dalle ipotesi precedenti che collegavano lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio principalmente ai venti sull’Oceano Antartico, questo studio sottolinea il ruolo significativo svolto dalle interazioni tra le correnti oceaniche e il fondale oceanico nel guidare il processo di scioglimento.

Le piattaforme di ghiaccio di Pine Island e Thwaites

Le piattaforme di ghiaccio di Pine Island e Thwaites sono tra quelle in più rapido cambiamento in Antartide e sono di particolare interesse a causa della loro vulnerabilità al riscaldamento delle acque oceaniche. Fungono da enormi barriere che impediscono ai ghiacciai dietro di loro di fluire nell’oceano. Tuttavia, il loro rapido scioglimento e potenziale collasso rappresentano una minaccia significativa per le comunità costiere di tutto il mondo a causa del conseguente innalzamento del livello globale del mare.

Il ruolo dell’acqua profonda circumpolare modificata

Lo studio si è concentrato sul ruolo di uno strato di acqua calda sotto le acque superficiali gelide, noto come “acqua profonda circumpolare modificata”, nello scioglimento di queste piattaforme di ghiaccio dal basso. “L’intensità e la traiettoria delle correnti oceaniche che circondano le piattaforme di ghiaccio governano direttamente l’afflusso di acqua calda, modellando così in modo complesso il loro tasso di scioglimento”, spiega Taewook. Ciò dimostra l’importanza dell’oceano nel comprendere e affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici.

I ricercatori hanno prestato attenzione alla “profondità del termoclino”, che è la profondità dell’interfaccia tra le acque profonde più calde e le acque superficiali più fredde. Le variazioni della profondità del termoclino influenzano in modo significativo l’afflusso di acqua calda verso le piattaforme di ghiaccio.

Fino ad ora, si credeva che i venti occidentali intensificati a nord del Mare di Amundsen spingessero le correnti oceaniche lungo la rottura della piattaforma, trasportando acqua più calda verso le cavità della piattaforma di ghiaccio. Questo fenomeno è particolarmente pronunciato durante gli eventi di El Niño.

“I nostri risultati sfidano l’opinione comune”, afferma Nakayama. “Il nostro studio sottolinea che l’interazione tra le correnti oceaniche e il fondale oceanico genera velocità di risalita, portando l’acqua calda a profondità più superficiali. Successivamente, quest’acqua calda raggiunge l’interfaccia ghiaccio-oceano, accelerando lo scioglimento della piattaforma di ghiaccio. Questo processo oceanico interno che guida lo scioglimento della piattaforma di ghiaccio introduce un nuovo concetto. Con questo in mente, dobbiamo rivalutare i venti che guidano la perdita di ghiaccio in Antartide, il che può avere un impatto significativo sulle proiezioni future”.

