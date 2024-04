Forte anticiclone in Europa, temperature da fine giugno in Spagna: “fenomeno raro”

MeteoWeb

Il caldo continua a persistere in gran parte della Penisola Iberica, dove i termometri hanno registrato temperature insolite per questo periodo dell’anno: in alcune zone, infatti, si sono superati persino i +30°C. Secondo l’Agenzia Meteorologica dello Stato (AEMET), questo fenomeno continuerà durante il weekend con “temperature straordinariamente elevate per il periodo in gran parte della Spagna, soprattutto nel nord della penisola e nelle Isole Canarie”.

Oltre alla Spagna, anche altri Paesi europei come Francia, Italia, Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio e Germania, tra gli altri, soffriranno di questo fenomeno, che secondo l’AEMET, citando l’indice EFI (Extreme Forecast Indice), è “una rarità”. L’origine di queste alte temperature è dovuta alla rimonta di un forte anticiclone, che ha concentrato una massa di aria calda che, insieme al cielo sereno, ha fatto aumentare le temperature. In zone come la depressione dell’Ebro, il sud della Galizia e nelle zone della metà meridionale della Spagna, le temperature supereranno i +30°C.

Nonostante nel nord della Penisola Iberica abbia piovuto nei giorni scorsi, questa zona sarà una delle più colpite dall’aumento della temperatura, tanto che si registreranno temperature tra 10 e 15°C sopra la norma, con le più alte a Bilbao (+28°C) e Siviglia (+27°C). Per quanto riguarda le Isole Canarie, si percepiranno temperature molto elevate anche di +32-34°C nel sud delle isole.

Oggi e domani, domenica 14 aprile, i valori diurni saranno tra 5 e 10°C sopra la norma nella parte meridionale della Spagna e nelle Isole Baleari, e tra 10 e 15°C sopra la media nella metà settentrionale, valori più consoni alla fine giugno che alla metà di aprile.

