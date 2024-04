Piogge intense in Arabia Saudita: inondazioni travolgo Al Ais | VIDEO

MeteoWeb

Le inondazioni tornano a colpire l’Arabia Saudita dopo il disastro dei giorni scorsi. Oggi le scuole in diverse zone dell’Arabia Saudita sono passate alle lezioni online dopo che le autorità avevano avvertito di forti piogge e possibili inondazioni nel corso della settimana. Il Ministero dell’Istruzione ha affermato che le lezioni in presenza saranno sospese in tutte le scuole di Jeddah, Medina, Rabigh e Khulais.

La Direzione Generale della Protezione Civile ha affermato che la maggior parte del regno sarà interessata da temporali da moderati a torrenziali, accompagnati da forti venti, fino a venerdì 3 maggio. Le aree interessate includono Asir, Baha, Mecca e Medina, Jazan, Qassim, Jawf, Hail, Tabuk, i confini settentrionali, Riyadh e la provincia orientale.

I primi effetti delle forti piogge si vedono già nelle inondazioni che stanno colpendo Al Ais, nella regione di Medina. Le strade si sono trasformate in fiumi in piena, spazzando via tutto sul loro percorso, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Il Centro nazionale di meteorologia ha previsto precipitazioni tra 10 e 50mm durante la settimana e ha emesso allerte meteo per diverse aree. Il portavoce Hussein Al Qahtani ha consigliato alle persone di evitare viaggi via terra se non necessari e ha chiesto maggiore cautela a causa della prevista scarsa visibilità, grandine e inondazioni improvvise.

Questa settimana si prevede un tempo tempestoso in tutta la Penisola Arabica, con l’Oman che sperimenta forti piogge accompagnate da forti venti, grandine e inondazioni oggi. Questa settimana sono previsti forti piogge, tuoni e fulmini anche in alcune parti degli Emirati Arabi Uniti.

Venti persone sono morte in Oman e quattro negli Emirati quando una serie di tempeste si sono abbattute sulle nazioni del Golfo all’inizio di aprile.

Gravi inondazioni in Arabia Saudita, le immagini da Al Ais

Inondazioni ad Al Ais, in Arabia Saudita

