Ariane 6, il nuovo razzo europeo si prepara al volo inaugurale

Continuano i preparativi per il volo inaugurale di Ariane 6, il nuovo grande razzo dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), previsto tra il 15 giugno ed il 31 luglio di quest’anno. Lo scorso 24 aprile, infatti, presso il Centro Spaziale Europeo di Kourou, in Guyana Francese, il razzo ha percorso gli 800 metri che separano l’edificio di assemblaggio dalla piattaforma di lancio ed è stato sollevato in posizione verticale. Infine, è stato ruotato per farlo allineare con le condutture della piattaforma che serviranno per riempire i serbatoi con idrogeno e ossigeno liquidi, cioè il propellente del veicolo.

Per il suo debutto, Ariane 6 verrà lanciato nella configurazione 62, che prevede l’uso di due booster ed è in grado di trasportare carichi utili nell’orbita terrestre bassa fino a oltre 10mila chilogrammi. Il razzo, infatti, in base alle diverse configurazioni avrà una capacità di trasporto tra le 10 e le 21 tonnellate ed è progettato per essere modulare e flessibile, in grado di portare in orbita costellazioni di satelliti, di raggiungere la Luna e forse, in futuro, di portare nello spazio anche astronauti. Tutti i test sono stati superati con successo già alla fine del 2023.

