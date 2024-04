L’associazione Astrofili Spezzini si aggiudica il bando nazionale dell’Unione Astrofili Italiani

L’entusiasmo è alle stelle per l’Associazione Astrofili Spezzini, che ha trionfato nel concorso Astro Iniziative promosso dall’Unione Astrofili Italiani. Quest’anno, il bando dal titolo “Artemis: Ritorno alla Luna” promette di portare avanti una missione affascinante ed educativa che coinvolgerà molte scuole spezzine. Il progetto si dipanerà a partire da settembre, offrendo laboratori didattici coinvolgenti e sessioni di osservazione della Luna presso l’unico osservatorio pubblico della provincia: l’Osservatorio Luciano Zannoni, situato nel suggestivo Parco Scientifico di Monte Viseggi.

L’Associazione Astrofili Spezzini, con il suo impegno costante e la passione per l’astronomia, si prepara a guidare questo viaggio verso il cielo notturno e oltre. La vittoria nel bando non è solo un riconoscimento del loro impegno, ma anche un’opportunità straordinaria per diffondere la conoscenza dell’universo tra i giovani e la comunità locale.

Il programma educativo offrirà agli studenti un’esperienza pratica e coinvolgente, permettendo loro di esplorare i segreti della Luna e di avvicinarsi alla scienza in modo tangibile. I laboratori didattici copriranno una vasta gamma di argomenti, dall’astronomia alla fisica spaziale, incoraggiando la curiosità e lo spirito di scoperta. Le sessioni di osservazione notturna presso l’Osservatorio Luciano Zannoni saranno il momento culminante di questa avventura, offrendo ai partecipanti l’opportunità unica di scrutare direttamente la bellezza del nostro satellite naturale attraverso potenti telescopi.

Con questa iniziativa, l’Associazione Astrofili Spezzini si conferma come un faro di conoscenza e innovazione nella comunità locale. Grazie al loro impegno, un nuovo capitolo nell’esplorazione del cosmo si apre davanti agli occhi dei giovani e di tutti coloro che sono affascinati dalle meraviglie dell’universo. Il ritorno alla Luna non è solo un sogno lontano, ma una realtà tangibile che prende forma grazie alla passione e alla determinazione di persone come quelle che compongono l’Associazione Astrofili Spezzini.