Australia: lanciato il piano “Future Made in Australia Act” per una economia verde e resiliente

L’Australia, una delle maggiori potenze minerarie del mondo, ha annunciato un piano per iniettare fondi pubblici nel settore manifatturiero e nell’energia pulita, unendosi alla corsa globale per realizzare un’economia più pulita e resiliente.

Il Future Made in Australia Act

Il primo ministro Anthony Albanese ha presentato un programma per aiutare la nazione a competere con partner globali che forniscono ingenti sussidi alle nuove industrie “green”. Soprannominata “Future Made in Australia Act“, la legge, che dovrebbe essere approvata quest’anno, segnerà un allontanamento dalle politiche di libero scambio e investimento dell’Australia decennali.

“Dobbiamo essere pronti a rompere con le vecchie ortodossie e a usare nuove leve per promuovere l’interesse nazionale”, ha detto il primo ministro, esponente del partito laburista.

Anche se non sono state fornite cifre, il programma di incentivi finanziato mira a competere con gli sforzi di altri paesi, come i massicci investimenti del presidente americano Joe Biden nell’ambito dello US Reduction Act. Anche altri partner commerciali, tra cui Cina, Unione Europea, Canada e Giappone, stanno investendo nella loro base industriale e nelle capacità produttive.

“L’Australia non può permettersi di restare in disparte. Essere in corsa non garantisce il nostro successo, ma essere in disparte garantisce il fallimento“, ha affermato Albanese spiegando che i cambiamenti climatici ed economici in corso sono “altrettanto importanti quanto la rivoluzione industriale o la rivoluzione dell’informazione – e più rapidi e più ampi di entrambe”.

Il primo ministro ha tenuto il suo discorso nello stato nord-orientale del Queensland, un campo di battaglia elettorale chiave e il cuore delle industrie del gas e del carbone del paese.

Stimolare gli investimenti green

L’Australia, il più grande esportatore mondiale di minerali come il minerale di ferro e il carbone, ricco di risorse, non solo farà leva sui suoi “punti di forza tradizionali“, ha sottolineato Albanese, ma offrirà anche nuovi prodotti e servizi a nuovi mercati.

Questa legge mira a stimolare gli investimenti nelle risorse energetiche rinnovabili del Paese, compresa la produzione di batterie, come l’idrogeno verde e i metalli verdi, creare più posti di lavoro e garantire un’economia competitiva.

Tim Buckley, direttore del think tank indipendente Climate Energy Finance, afferma che il piano getta le basi per rendere l’Australia un leader nel commercio e negli investimenti a zero emissioni e una “superpotenza” globale nell’energia pulita a zero emissioni. Sebbene circa il 27% della produzione economica australiana provenga dalle esportazioni verso partner internazionali, questa nuova legge potrebbe avere effetti a catena e aiutare anche loro a decarbonizzarsi, ha spiegato.

“Il ‘Future Made In Australia Act’ colloca l’Australia nella corsa globale. È il segnale di investimento e di riduzione del rischio di cui il capitale privato ha bisogno“, ha affermato ricordando tuttavia che sono necessari maggiori dettagli per garantire che le autorità locali, statali e federali lavorino insieme per attuare la legge senza intoppi.

