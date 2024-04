Auto elettriche, l’UE avrebbe bisogno di tariffe enormi per frenare le importazioni cinesi

MeteoWeb

Secondo una nuova analisi, l’UE dovrebbe imporre tariffe enormi, pari a circa il 50%, per arginare il flusso di veicoli elettrici cinesi a basso costo nel blocco. L’inchiesta anti-sovvenzioni di Bruxelles sulle auto elettriche cinesi dovrebbe concludersi entro poche settimane, ma i ricercatori del Rhodium Group affermano che qualsiasi azione punitiva sarà probabilmente troppo timida per scoraggiare le case automobilistiche cinesi.

“Ci aspettiamo che la Commissione europea imponga dazi nell’ordine del 15-30%. Ma anche se i dazi si collocano nella fascia più alta di questo intervallo, alcuni produttori con sede in Cina saranno comunque in grado di generare margini di profitto soddisfacenti sulle auto che esportano in Europa grazie ai sostanziali vantaggi in termini di costi di cui godono”, afferma il rapporto. “Dazi nell’ordine del 40-50% – probabilmente anche più alti per produttori verticalmente integrati come BYD – sarebbero probabilmente necessari per rendere il mercato europeo poco attraente per gli esportatori cinesi di veicoli elettrici”.

La Seal U di BYD, ad esempio, viene venduta per 20.500 euro in Cina e 42.000 euro nell’UE. Il profitto stimato è rispettivamente di 1.300 e 14.300 euro, il che costituisce un forte incentivo all’esportazione, afferma Rhodium. Le importazioni pagano già un’aliquota di dazio UE del 10%, pari a circa 2.100 euro a veicolo. “Secondo i nostri calcoli, un dazio del 30% lascerebbe comunque all’azienda un premio UE del 15% (4.700 euro) rispetto ai profitti cinesi, il che significa che le esportazioni verso l’Europa rimarrebbero molto attraenti”, afferma il rapporto Rhodium.

BYD potrebbe anche abbassare i prezzi per raggiungere l’obiettivo di conquistare il 5% del mercato UE entro il 2025 e il 10% entro il 2030, afferma il rapporto. “Molti altri modelli cinesi di veicoli elettrici godrebbero comunque di un forte profitto maggiorato nell’UE”. Rhodium ha calcolato che il dazio punitivo medio in tutti i settori in cui l’UE ha trovato sussidi è del 19%, se le aziende interessate collaborano, come hanno fatto le case automobilistiche cinesi BYD, SAIC e Geely.

Le importazioni di veicoli elettrici cinesi in Europa

Bruxelles ha annunciato la sua indagine ad ottobre dopo che un aumento delle importazioni ha minacciato i produttori nazionali che stanno passando dai veicoli con motore a combustione a quelli elettrici. Le importazioni di veicoli elettrici dalla Cina, compresi quelli di produttori non cinesi con stabilimenti lì, sono aumentate da 1,6 miliardi di dollari nel 2020 a 11,5 miliardi di dollari nel 2023. La quota di mercato dei marchi cinesi è più che quadruplicata in quel periodo fino all’8% l’anno scorso. Secondo le stime di Transport & Environment, una ONG, questa cifra dovrebbe raggiungere l’11% quest’anno, per salire al 20% entro il 2027.

Anche le case automobilistiche tedesche e statunitensi, che producono in Cina e vendono nell’UE, sono vulnerabili all’aumento delle tariffe. Rhodium afferma che i dazi del 15% cancellerebbero i profitti delle esportazioni di Tesla dalla Cina all’UE.

Pechino ha denunciato l’indagine come protezionistica, affermando che le sue aziende sono semplicemente più competitive.

Funzionari dell’UE hanno detto al Financial Times che i dazi preliminari potrebbero arrivare già a maggio, anche se la scadenza è luglio. I dazi permanenti dovrebbero ottenere il sostegno della maggioranza degli Stati membri dell’UE e verrebbero imposti a novembre.

Rhodium ha affermato che i massicci investimenti nelle fabbriche hanno fatto sì che le case automobilistiche cinesi fossero obbligate ad esportare per ottenere un rendimento soddisfacente. Entro il 2026, la capacità di produzione annuale di BYD in Cina raggiungerà i 6,6 milioni di veicoli elettrici rispetto ai 2,9 milioni della fine del 2023. Per assorbire tale capacità a livello nazionale, BYD dovrebbe più che raddoppiare le sue vendite in un mercato in rallentamento. Con Paesi come gli Stati Uniti che già impongono tariffe e restrizioni, l’UE è diventata il mercato preferito.

Rhodium prevede che i politici dell’UE a Bruxelles potrebbero utilizzare altri mezzi per proteggere l’industria nazionale. Potrebbero limitare le importazioni cinesi per motivi di sicurezza, data la quantità di dati raccolti dai veicoli, o concentrare i sussidi ai consumatori per i veicoli elettrici sui modelli fabbricati nell’UE.

La Commissione europea ha dichiarato che completerà le visite ispettive entro la fine di aprile e che “sta valutando i dati e le informazioni verificati”.

