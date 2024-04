Più di 100 balene pilota spiaggiate in Australia, “incredibile” lieto fine | FOTO

MeteoWeb

Più di 100 balene pilota che si sono spiaggiate sulla costa occidentale dell’Australia nelle scorse ore sono riuscite miracolosamente a tornare in mare, mentre 31 sono morte sulla spiaggia, ha dichiarato un ricercatore. Ian Wiese si è unito a centinaia di volontari che hanno aiutato a salvare le balene a Toby’s Inlet, vicino alla città turistica di Dunsborough: “Ce n’erano ben oltre 200 lungo la spiaggia qui e poco distante, e 31, credo, decedute, ma il resto ha preso il largo, il che è incredibile,” ha dichiarato Wiese all’Australian Broadcasting Corp.

Il ricercatore ha aggiunto: “Quando sono arrivato, ce n’erano, credo, 160 in acqua – quasi fuori dall’acqua – e un paio di centinaia di persone con le balene, stavano cercando di confortarle e assicurarsi che tenessero la testa fuori dall’acqua così che potessero respirare. E poi, dopo un’ora circa, improvvisamente quelle che erano in acqua e ancora vive sono tornate in mare“.

Un team di funzionari della fauna selvatica, scienziati marini e veterinari era arrivato in precedenza sul posto e aveva segnalato 26 esemplari morti tra i 160 spiaggiati. In quel momento, altre 20 balene erano in un gruppo a circa 1,5 km al largo e 110 balene formavano un gruppo più vicino alla spiaggia, ha riportato il Department of Biodiversity, Conservation and Attractions. Pia Courtis, funzionaria della fauna selvatica regionale, ha dichiarato che il gruppo di 110 balene “stava rimanendo insieme al largo” ed era probabile che si avvicinasse alla spiaggia. “Sfortunatamente l’esito per le nostre balene pilota una volta che si arenano sulla spiaggia non è generalmente buono. Abbiamo un alto numero di animali che finiscono per morire,” ha spiegato.

A luglio, quasi 100 balene pilota a pinne lunghe sono morte o sono state sottoposte ad eutanasia dopo un tentativo di soccorso durato 2 giorni in uno spiaggiamento di massa sulla spiaggia di Cheynes Beach vicino alla ex stazione baleniera di Albany, a 355 km a Sud/Est di Dunsborough.

Dunsborough dista 285 km da Perth, capitale dello Stato dell’Australia occidentale. Wiese ha dichiarato che quello delle scorse ore è stato il 3° spiaggiamento di massa a cui ha risposto e il risultato è stato di gran lunga il migliore. “È stata una storia molto buona oggi perché normalmente con questi tipi di spiaggiamenti, finisci con 100 balene arenate e ne salvi 5 o 6,” ha detto Wiese.

Balene spiaggiate, le cause sono ancora un mistero

Gli scienziati non sanno cosa causi lo spiaggiamento delle balene, anche se sembra che i loro sistemi di orientamento possano essere confusi da spiagge sabbiose con una leggera pendenza. Secondo alcune teorie accadrebbe per evitare predatori come le orche, o perché seguono un leader malato a riva. Anche il rumore sottomarino prodotto dall’uomo potrebbe interferire con la loro capacità di orientamento.

