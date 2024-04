Tra delta e costa: esplorando la Geografia del Bangladesh

MeteoWeb

Il Bangladesh, una nazione del subcontinente indiano, è un paese ricco di contrasti geografici e territoriali. Situato nella parte nord-orientale del delta del fiume Gange-Brahmaputra, il Bangladesh è caratterizzato da una topografia principalmente pianeggiante, che lo rende vulnerabile alle inondazioni durante la stagione delle piogge. La sua posizione costiera sul golfo del Bengala contribuisce alla sua ricchezza di risorse marine e alla sua importanza economica come centro per la pesca e il commercio marittimo.

Geografia e Territorio del Bangladesh

La sua posizione costiera sul golfo del Bengala contribuisce alla sua ricchezza di risorse marine e alla sua importanza economica come centro per la pesca e il commercio marittimo. Tuttavia, il Bangladesh deve anche affrontare sfide legate all’innalzamento del livello del mare e alla salinizzazione del suolo, che minacciano le sue terre e le sue risorse agricole.

Nonostante le sfide geografiche e ambientali, il Bangladesh si impegna a sfruttare al meglio le sue risorse e a promuovere lo sviluppo sostenibile per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e proteggere il suo prezioso territorio.

Mare del Bangladesh

Il Bangladesh è bagnato dalle acque del golfo del Bengala, che costituisce la parte orientale del vasto oceano Indiano. Questo mare, che si estende lungo la costa sud-orientale del paese, svolge un ruolo vitale nella vita economica e culturale del Bangladesh.

Le acque del golfo del Bengala sono ricche di biodiversità marina, offrendo risorse preziose per la pesca e sostenendo le comunità costiere che dipendono dal mare per il loro sostentamento. Tuttavia, il mare del Bangladesh è anche soggetto a fenomeni meteorologici estremi, come cicloni e tempeste, che possono causare danni significativi alle comunità costiere e all’infrastruttura. Nonostante queste sfide, il mare del Bangladesh rappresenta una risorsa preziosa per il paese e la sua popolazione, che cerca di bilanciare lo sfruttamento delle risorse marine con la protezione dell’ambiente marino.

Montagne del Bangladesh

Il Bangladesh è caratterizzato da una geografia prevalentemente pianeggiante, con la maggior parte del suo territorio composto da pianure alluvionali fertili, formate dai sedimenti trasportati dai fiumi che attraversano la regione. Tuttavia, il paese non è privo di formazioni montuose.

Nella parte sud-orientale del Bangladesh, lungo il confine con la Birmania (Myanmar), si estende la catena montuosa dei monti Chittagong. Queste montagne, sebbene non raggiungano altezze estreme, contribuiscono alla diversità geografica del paese e offrono un paesaggio collinare alternativo rispetto alle pianure alluvionali che dominano la maggior parte del territorio.

Le montagne Chittagong sono caratterizzate da una vegetazione lussureggiante, con foreste pluviali che ospitano una varietà di flora e fauna uniche. Queste montagne sono importanti per il Bangladesh non solo dal punto di vista geografico, ma anche per la loro influenza sul clima e sulla biodiversità del paese.

Fiumi e Laghi del Bangladesh

Il Bangladesh è attraversato da una rete estensiva di fiumi e laghi, che costituiscono un elemento fondamentale della sua geografia e del suo ambiente naturale.

I Fiumi del Bangladesh

Il fiume principale è il Brahmaputra, che scorre attraverso il paese dalla sua sorgente in Tibet, attraverso l’India nord-orientale e infine nel Bangladesh, dove si unisce al fiume Gange prima di sfociare nel Golfo del Bengala.

Il Brahmaputra, insieme al Gange, forma la più grande delta fluviale del mondo, il Delta del Gange-Brahmaputra, che costituisce una parte significativa del territorio del Bangladesh. Questi fiumi sono essenziali per la vita nel paese, fornendo acqua per l’irrigazione agricola, il trasporto, la pesca e altre attività economiche.

Oltre al Brahmaputra e al Gange, ci sono numerosi altri fiumi importanti nel Bangladesh, tra cui il fiume Jamuna (noto anche come il tratto inferiore del Brahmaputra), il fiume Meghna e il fiume Surma. Questi fiumi contribuiscono alla formazione del Delta del Gange-Brahmaputra e sono vitali per l’agricoltura e l’economia del paese.

I Laghi del Bangladesh

Quanto ai laghi, il Bangladesh ne ha diversi, ma sono di dimensioni relativamente ridotte rispetto ai suoi fiumi. Il più grande lago del paese è il lago Kaptai, situato nella regione collinare del sud-est. Questo lago artificiale è stato creato dallo sbarramento del fiume Karnaphuli e svolge un ruolo importante nell’approvvigionamento idrico e nell’irrigazione della regione circostante. Altri laghi significativi includono il lago Manchar, il lago Gopalganj e il lago Hatia. Sebbene non siano così estesi come i fiumi, questi laghi forniscono habitat per la fauna acquatica e sono importanti per la pesca e la biodiversità locale.

Fauna e Flora del Bangladesh

Il Bangladesh vanta una ricca diversità di fauna e flora, grazie alla sua varietà di habitat che vanno dalle pianure alluvionali ai boschi tropicali umidi.

La Fauna del Bangladesh

La fauna del Bangladesh comprende una vasta gamma di specie, molte delle quali sono adattate alla vita nelle pianure alluvionali e nei delta dei fiumi.

Tra i mammiferi presenti ci sono tigri, leopardi, elefanti asiatici, orsi labiati, cervi, scimmie e lenti, con la Riserva della Tigre di Sundarbans che ospita la più grande popolazione di tigri selvatiche del paese. Numerosi uccelli migratori e stanziali abitano le pianure e i delta del Bangladesh, rendendolo un paradiso per gli appassionati di birdwatching. Tra le specie più iconiche ci sono il gufo pescatore, il martin pescatore, il cormorano e il famoso airone di testa bianca. I fiumi e i laghi del Bangladesh sono anche ricchi di vita acquatica, con specie di pesci come il carpa, il pesce gatto, il pesce martello e il delfino di fiume che popolano le acque dolci del paese.

La Flora del Bangladesh

La flora del Bangladesh è altrettanto diversificata, con una vasta gamma di specie vegetali adattate ai climi tropicali umidi della regione. Le pianure alluvionali del paese ospitano estese coltivazioni di riso, il cereale principale del Bangladesh, insieme a mais, grano, frutta e verdura.

Le foreste tropicali del Bangladesh, sebbene ridotte a causa della deforestazione e della conversione del terreno, sono ancora ricche di biodiversità, con alberi come teak, sal, acacia, bambù e palme da cocco che dominano il paesaggio.

Superficie, Popolazione e Lingua del Bangladesh

Il Bangladesh è un paese situato nella regione del delta del fiume Gange-Brahmaputra-Meghna, nel subcontinente indiano. Con una superficie totale di circa 147.570 chilometri quadrati, è uno dei paesi più densamente popolati al mondo. La sua popolazione, stimata a oltre 160 milioni di abitanti, riflette una vivace miscela di etnie, religioni e culture. La maggioranza della popolazione appartiene all’etnia bengalese, mentre ci sono anche minoranze etniche come i chakma, i marma, i santal e i garo, tra gli altri.

La lingua ufficiale e predominante del Bangladesh è il bengalese, una lingua indoeuropea appartenente al gruppo indo-ariano. È parlata dalla stragrande maggioranza della popolazione e svolge un ruolo centrale nella vita quotidiana, nella cultura e nella comunicazione del paese. Tuttavia, sono presenti anche diverse lingue minoritarie parlate da gruppi etnici specifici, come il chakma, lo sylheti e il rohingya.

La densità di popolazione del Bangladesh è una delle più alte al mondo, con una media di oltre 1.100 persone per chilometro quadrato. Questa elevata densità è dovuta principalmente alla fertilità del suolo nel delta del fiume Gange-Brahmaputra-Meghna, che sostiene una densa rete di insediamenti umani e un’intensa attività agricola. Tuttavia, questa densità di popolazione presenta sfide significative in termini di gestione delle risorse, sviluppo urbano sostenibile, fornitura di servizi di base e protezione dell’ambiente.

