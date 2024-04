Alle Biblioteche di Roma l’incontro sulle teorie pseudoscientifiche di Hellinger e Hamer: la lettera del CICAP

Il direttivo del CICAP ha inviato una lettera alla biblioteca Vaccheria Nardi di Roma relativa all’incontro, in programma giovedì 4 aprile, sulle teorie pseudoscientifiche ideate da Bert Hellinger e le Cinque Leggi Biologiche, formulate dal medico tedesco – poi radiato e condannato più volte per reati di cattiva pratica medica – Ryke Geerd Hamer. Il CICAP esprime preoccupazione per lo spazio offerto a una teoria priva di alcuna credibilità scientifica che ha provocato morti e sofferenze.

Di seguito, il testo della lettera.

Oggetto: Teorie pseudoscientifiche in biblioteca

Ai responsabili della biblioteca Vaccheria Nardi

Gentile Direttrice,

Abbiamo notato con stupore che il 4 aprile la vostra biblioteca ospiterà l’incontro”Costellazioni familiari e Cinque Leggi Biologiche”.

Stando anche a quanto riporta il vostro sito, la conferenza verterà su due teorie, presentatecome “strumenti terapeutici”, del tutto pseudoscientifiche: le costellazioni familiari ideate daBert Hellinger (basate su un presunto “campo morfogenetico”, mai provato dalla scienza) ele Cinque Leggi Biologiche, formulate dal medico tedesco – poi radiato e condannato piùvolte per reati di cattiva pratica medica – Ryke Geerd Hamer.

Le Cinque Leggi Biologiche, in particolare, stabiliscono che ogni malattia sia causata da un conflitto psichico, la cui risoluzione porterebbe alla guarigione. Secondo lo stesso Hamer: «Non esistono le “cosiddette” malattie. Esse sono solamente programmi biologici sensati della natura (SBS). E questi non si devono sottoporre a terapia, ma bisogna lasciarli andare perché hanno un senso biologico». Si tratta di teorie particolarmente pericolose in quanto rinnegano l’uso dei farmaci e portano i pazienti a cercare di risolvere con tecniche psicologiche malattie anche gravi come tumori e leucemie. https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/corretta-informazione/nuova-medicina-germanica-metodo-hamer

Il 19 agosto 2006 è morto il crotonese Domenico Mannarino, ispettore di polizia, per un tumore al polmone che avrebbe dovuto essere curato con la chemioterapia. Secondo il terapeuta hameriano che lo seguiva, il tumore di Mannarino era dovuto a un “conflitto di partner”, legato al fatto che la moglie non lo sosteneva abbastanza. Mannarino morì per una perforazione all’ansa intestinale: le metastasi, che per Hamer non esistono, si erano diffuse in tutto il corpo lasciandolo paralizzato.

La torinese Marina Lallo aveva 53 anni quando morì per un melanoma, il 24 settembre 2014.Due dottoresse, seguaci di Hamer, sono state condannate per omicidio colposo per averla convinta a non asportare il neo, e a curarsi invece con tisane e sedute di psicoterapia.

Il 29 agosto del 2016 la diciottenne Eleonora Bottaro è morta di leucemia linfoblastica acuta, una patologia per cui i medici le avevano prospettato l’80% di probabilità di guarigione. I genitori, seguaci del metodo Hamer, sono stati condannati il 23 marzo 2023 in Cassazione per omicidio colposo, per averla convinta a rifiutare le terapie consolidate.

Molte altre persone sono già morte per essersi affidate alle Cinque Leggi Biologiche, quando esistevano invece cure efficaci per i loro casi. Anche in Italia, alcuni medici sono stati condannati per aver fatto sì che i loro pazienti si affidassero alle teorie di Hamer, ritardandole terapie basate sull’evidenza scientifica, fino a quando non è stato troppo tardi per intervenire efficacemente (consigliamo, a riguardo, il libro di Ilario D’Amato “Dossier Hamer -Inchiesta su una tragica promessa di cura contro il cancro”, edito da Mondadori nel 2017). https://www.dossierhamer.it/libro/

La vostra biblioteca è davvero sicura di voler fornire un palco a una teoria priva di alcuna credibilità scientifica, e che ha provocato morti e sofferenze?

Grazie per l’attenzione,

Il Direttivo CICAP