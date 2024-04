Boom di auto elettriche cinesi parcheggiate nei porti di tutt’Europa

MeteoWeb

I veicoli automobilistici elettrici importati dalla Cina si stanno accumulando nei porti europei, trasformati ormai in enormi “parcheggi” mentre le case automobilistiche e i distributori lottano con un rallentamento delle vendite e con colli di bottiglia logistici, inclusa la mancanza di camionisti. I dirigenti dei porti e dell’industria automobilistica hanno indicato nell’accumulo di auto elettriche cinesi una delle principali cause del problema.

Alcune aziende che prenotano orari di consegna delle spedizioni senza ordinare il trasporto successivo. In altri casi, le case automobilistiche in generale hanno difficoltà a ordinare i camion a causa della mancanza di conducenti e attrezzature per spostare i veicoli. “I distributori di automobili utilizzano sempre più i parcheggi del porto come deposito. Invece di immagazzinare le auto presso i concessionari, queste vengono ritirate presso il terminal automobilistico”, ha affermato il porto di Anversa-Bruges, il cui porto di Zeebrugge è il porto più trafficato d’Europa per le importazioni di automobili. Secondo i dirigenti del settore, alcuni veicoli elettrici di marca cinese erano rimasti nei porti europei per un massimo di 18 mesi, mentre alcuni porti avevano chiesto agli importatori di fornire la prova del successivo trasporto.

BLG Logistics, la società che gestisce il terminal per la movimentazione delle auto nel porto tedesco di Bremerhaven, il secondo porto europeo per traffico di veicoli, ha dichiarato di aver riscontrato tempi di permanenza più lunghi nelle sue strutture dopo che il governo federale tedesco ha smesso di sovvenzionare l’acquisto di veicoli elettrici nel dicembre dello scorso anno. L’intasamento dei terminal automobilistici deriva dal fatto che molte case automobilistiche cinesi, come BYD, Great Wall, Chery e SAIC, stanno pianificando una spinta alle esportazioni verso l’Europa, sia per mantenere operative le loro fabbriche in Cina sia per capitalizzare l’appetito della regione per i veicoli elettrici. Le esportazioni cinesi di automobili nel 2023 sono state superiori del 58% rispetto all’anno precedente, provocando un significativo rimodellamento del mercato automobilistico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.