Bradisismo, Curcio a Pozzuoli: “non bisogna rassicurare ma capire”

“È molto importante che oggi ci sia la sala piena di cittadini di Pozzuoli, è un segnale che prendiamo in maniera positiva. Stiamo lavorando da tempo sui Campi Flegrei, ricordo che abbiamo fatto incontri anche nel 2023 a luglio, prima delle sequenze di bradisismo di settembre e ottobre che hanno portato poi alla legge. Quindi è un confronto di informazione, scambio e valutazione che continua, mentre si fanno passi avanti con una legge che ha dato degli strumenti in più”. Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione Civile, al suo arrivo a Monteruscello, vicino a Pozzuoli, per un incontro con i cittadini sulla situazione del bradisismo.

A chi gli chiede di rassicurare la gente, Curcio risponde: “qui oggi non è questione di rassicurare – ha detto – ma di conoscere il rischio per il territorio. Un rischio che si vive qui come in altre zone del Paese, viviamo un’Italia che è piena di rischi. Non è che il sistema può dire se sia o non sia tranquilla una zona, il sistema deve metterti nelle condizioni di poter conoscere il rischio, fare una valutazione e accettare ognuno di noi quella quota di rischio che come cittadini dobbiamo accettare”. “Per questo la parola rassicurazione – spiega – non mi entusiasma, perché va contro il concetto della Protezione Civile. Rassicura qualcuno che ti dice ‘stai tranquillo’, noi invece ti aiutiamo a capire il territorio in cui vivi che ha delle incertezze scientifiche. Questo è un territorio vulcanico per cui anche oggi esamineremo le incertezze che sono insite nelle conoscenze che abbiamo, e per cui bisogna tutti quanti accettare anche questa parte di incertezza”.

Curcio: “sulle vie di fuga ragioniamo con Regione e Comune”

Le vie di fuga da Pozzuoli in caso di improvvisa pericolosità sismica “sono una questione territoriale sulla quale noi della Protezione Civile supportiamo la Regione Campania e il Comune di Pozzuoli, che so che ci stanno lavorando. È certamente un tema importante sul quale ragioneremo ancora con gli enti territoriali”, ha detto ancora Curcio. “Se c’è da fare qualcosa sulle vie di fuga – ha detto – spingeremo a farla”. Riguardo all’alta densità della popolazione di Pozzuoli, Curcio ha detto che “sono state fatte scelte nel passato e le densità oggi sono queste, ma vale qui come in altre aree, per esempio a rischio idraulico. In questi giorni, intanto, sono partite le verifiche sugli immobili previste dal piano”.

