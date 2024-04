In Brasile il primo caso di colera dopo 18 anni

MeteoWeb

Il Brasile ha segnalato il suo primo caso locale di colera dopo un periodo di 18 anni. È stato identificato nella città di Salvador, capitale dello Stato di Bahia, come annunciato dalla segreteria della Salute e della Sorveglianza Ambientale. Il paziente è un uomo di 60 anni, la cui infezione è stata confermata attraverso esami di laboratorio. Non si hanno informazioni di viaggi recenti in Paesi in cui il colera è endemico, né di contatti con persone infette. Questo caso è stato definito isolato poiché non ne sono stati riscontrati altri dopo un’indagine condotta dalle autorità sanitarie.

Secondo i dati dell’OMS, dal gennaio al marzo 2024, 31 Paesi hanno registrato casi di colera o hanno dichiarato un’epidemia. L’Africa è stata la regione più colpita, mentre nelle Americhe gli unici focolai segnalati sono stati in Haiti e nella Repubblica Dominicana.

