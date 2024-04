Il Brasile supera la soglia dei mille morti per Dengue nel 2024

MeteoWeb

Il Brasile ha superato la soglia dei mille morti per febbre Dengue nel 2024. Lo riferisce il Ministero della Salute, secondo cui alla data del 3 aprile i decessi confermati causati della malattia sono 1.020. Nelle prime 13 settimane del 2023, i morti erano stati 388, mentre nel corso dell’intero scorso anno erano stati registrati 1.094 decessi. Per quanto riguarda i contagi, il bilancio è salito oggi a 2.671.332 casi, oltre un milione in più rispetto al 2023. Nello stesso periodo dell’anno precedente erano stati 589.294. La mortalità resta allo 0,3%.

Il maggior numero di morti si registra nel Distretto federale (Df) della capitale Brasilia che concentra oltre il 20% dei decessi a livello nazionale: 207. Il Df registra anche la più alta incidenza del Paese con 6.850, 4 casi per centomila abitanti, sei volte superiore alla media nazionale di 1.315,5. Lo stato con il maggior numero di contagi in valore assoluto è Minas Gerais con 868.663.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.