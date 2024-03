Buongiorno e Buona Pasquetta 2024! Tante immagini divertenti e frasi originali

MeteoWeb

Buongiorno e Buona Pasquetta 2024! Celebriamo anche oggi la gioia della Pasqua, un momento di rinascita e speranza. È un’occasione per condividere affetto e felicità con coloro che amiamo, per riflettere sui valori della famiglia, dell’amicizia e della solidarietà. Un giorno da trascorrere con serenità e allegria, circondato dalle persone care, nella speranza che sia una Pasquetta ricca di sorrisi, buon cibo e momenti indimenticabili.

Buongiorno e Buona Pasquetta 2024, le immagini da condividere oggi

Per l’occasione segnaliamo tante immagini (nella gallery in alto,ed anche di seguito) da condividere oggi, per augurare “Buongiorno e Buona Pasquetta“ 2024 alle persone care!

Buongiorno e Buona Pasquetta, le frasi più belle

Ecco alcune frasi da condividere oggi per augurare “Buongiorno e Buona Pasquetta 2024”!

Buongiorno a tutti e Buona Pasquetta! Che questa giornata sia piena di gioia e serenità!

Auguri di Buongiorno e Buona Pasquetta! Che questa festa sia un’occasione per rinnovare legami e affetti!

Buongiorno e tanti auguri di Buona Pasquetta! Che oggi sia un giorno di pace, amore e armonia per tutti voi

Buongiorno e felice Pasquetta! Che questa giornata sia ricca di sorrisi, buon cibo e momenti indimenticabili in compagnia delle persone care.

Buongiorno a tutti e tanti auguri di Buona Pasquetta! Che questo giorno porti con sé la speranza e la felicità per il futuro.

Buongiorno e felice Pasquetta a tutti! Che oggi sia un momento di condivisione e gioia, da trascorrere insieme alle persone che amiamo.

Buongiorno e auguri di Buona Pasquetta! Che questa giornata sia all’insegna della serenità, della gratitudine e della pace interiore.

Buongiorno a tutti voi e tanti auguri di Buona Pasquetta! Che oggi sia un’opportunità per creare ricordi preziosi da conservare nel cuore.

Buongiorno e felice Pasquetta! Che questa giornata sia un dolce rifugio di tranquillità e gioia per ognuno di voi.

Buongiorno a tutti e tanti auguri di Buona Pasquetta! Che oggi sia un giorno speciale, pieno di sorprese e momenti indimenticabili da condividere con chi amiamo.

Pasquetta: perché il Lunedì dell’Angelo è festivo?

Il Lunedì dell’Angelo, più noto come Pasquetta, detto anche Lunedì di Pasqua, Lunedì dell’Ottava di Pasqua o Pasquetta, è il giorno successivo alla Pasqua: è chiamato così perché in questo giorno si ricorda l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al Sepolcro. Il Vangelo racconta che Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Giuseppe, e Salòme si recarono al sepolcro, dove Gesù era stato sepolto, con degli olii aromatici per imbalsamare il corpo di Gesù.

Civilmente il lunedì di Pasqua è un giorno festivo, introdotto dallo Stato italiano nel dopoguerra, e che è stato creato per allungare la festa della Pasqua, così come avviene il 26 dicembre, indomani di Natale.

Il Lunedì dell’Angelo nel nostro Paese è un giorno di festa che generalmente si trascorre insieme con parenti o amici con una tradizionale gita o scampagnata. Una interpretazione di questa tradizione potrebbe essere che si vogliano ricordare i discepoli diretti ad Emmaus: infatti, lo stesso giorno della Resurrezione, Gesù appare a due discepoli in cammino verso Emmaus a pochi chilometri da Gerusalemme. Per ricordare quel viaggio si trascorrerebbe, dunque, il giorno di Pasquetta facendo una passeggiata o una scampagnata “fuori le mura” o “fuori porta”.

